डीएम कार्यालय के तीन कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, अधिकारियों ने दी विदाई

गोरखपुर कलेक्ट्रेट के तीन कर्मचारियों की सेवानिवृति पर आज DM गोरखपुर सहित सभी अधिकारी उन्हें विदाई देकर उज्ज्वल भविष्य की कामना किए।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 17, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, सेवानिवृत कर्मचारियों को दी गई विदाई

गोरखपुर डीएम कार्यालय से सेवानिवृत्त तीन कर्मचारियों को बुधवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा के नेतृत्व एडीएम वित्त, एडीएम सिटी, सीआरओ, सिटी मजिस्ट्रेट सहित कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने विदाई दी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी दीनदयाल यादव, प्रधान सहायक सुनील गुप्ता के सेवानिवृत होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में गीता, छाता, शाल, सूटकेस, घड़ी उपहार देकर विदा किया गया।

इनकी हुई सेवानिवृति

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव 38 वर्षों तक अपनी सेवा देकर आज सेवानिवृत हुए, वहीं प्रशासनिक अधिकारी दीनदयाल यादव 37 वर्षों कलेक्ट्रेट परिवार का अभिन्न अंग बनकर अपनी सेवा दिए। प्रधान सहायक सुनील गुप्ता 35 वर्षों तक अपना योगदान दिये। DM दीपक मीणा ने
कर्मचारियों के कार्य व्यवहार की सराहना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डीएम ने कहा कि सेवा निवृत कर्मचारी जीवन की नई पारी की शुरुआत करेंगे। कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल की स्मृतियां साझा की।

Published on:

17 Sept 2025 11:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / डीएम कार्यालय के तीन कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, अधिकारियों ने दी विदाई

