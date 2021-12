ढाई करोड़ की कीमत के छह दांत के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर वन विभाग की टीम ने हाथी के छह दांत के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। दातों की कीमत ढाई करोड़ बताई गई है।

Three smugglers arrested with six teeths of Elephants worth 2.5 crores