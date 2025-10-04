मूसलधार बारिश से रेल ट्रैक हुए बाधित, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें फंसी…रेलकर्मी जल्द ट्रैफिक दुरुस्त करने में लगे रहे

फोटो सोर्स: पत्रिका, मूसलाधार बारिश से ग्यारह ट्रेनें फंसी
पूर्वांचल में हुई शुक्रवार के देर रात हुई मूसलाधार बारिश और आंधी से चौरीचौरा से मैरवां, देवरिया के बीच छह स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर गया। इससे ट्रेनों का संचलन प्रभावित हो गया ग्यारह ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा।
शनिवार सुबह कुछ ट्रेनों को डायवर्ट कर कैंट स्टेशन से कप्तानगंज-पनियहवा के रास्ते चलाया गया। जानकारी के मुताबिक, चौरीचौरा से सरदारनर, बैतालपुर से देवरिया, भटनी से नूनखार, बनकट से मैरवा रेल खंड के बीच पेड़ गिरने से रेल ट्रैक बाधित हो गया। इसके चलते बिहार जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस, पूरबिया एक्सप्रेस, दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस, आनंद विहार-सीतामढ़ी एक्सप्रेस को गोरखपुर कैंट स्टेशन पर रोक दिया गया। वहीं, आनंद विहार गोरखपुर एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस को डोमिनगढ़ स्टेशन पर खड़ा किया गया। इसके अलावा बिहार से आने वाली ट्रेनों को देवरिया, भटनी, सिवान स्टेशनों पर खड़ा किया गया।
ट्रेनों के घंटों खड़ा होने से यात्रियों की मुकिश्लें बढ़ गई। सभी जगहों पर रेलवे स्टॉफ ने तेजी पेड़ को हटाने और रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर ट्रेनों को चलाने में जुट गए। दोपहर बाद ट्रेनों के आवागमन के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।
