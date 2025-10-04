Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

मूसलधार बारिश से रेल ट्रैक हुए बाधित, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें फंसी…रेलकर्मी जल्द ट्रैफिक दुरुस्त करने में लगे रहे

शुक्रवार के देर रात भारी बारिश और आंधी से गोरखपुर-देवरिया रेलखंड पर पेड़ गिरने से ओएचई लाइन बाधित हो गई जिससे ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। जिससे कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है और कुछ निरस्त कर दी गई हैं। रेलवे कर्मचारी बिजली के तार को दुरुस्त करने में लगे रहे।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 04, 2025

Up news, railway news

फोटो सोर्स: पत्रिका, मूसलाधार बारिश से ग्यारह ट्रेनें फंसी

पूर्वांचल में हुई शुक्रवार के देर रात हुई मूसलाधार बारिश और आंधी से चौरीचौरा से मैरवां, देवरिया के बीच छह स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर गया। इससे ट्रेनों का संचलन प्रभावित हो गया ग्यारह ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा।

भारी बारिश से फंसी ग्यारह ट्रेनें

शनिवार सुबह कुछ ट्रेनों को डायवर्ट कर कैंट स्टेशन से कप्तानगंज-पनियहवा के रास्ते चलाया गया। जानकारी के मुताबिक, चौरीचौरा से सरदारनर, बैतालपुर से देवरिया, भटनी से नूनखार, बनकट से मैरवा रेल खंड के बीच पेड़ गिरने से रेल ट्रैक बाधित हो गया। इसके चलते बिहार जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस, पूरबिया एक्सप्रेस, दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस, आनंद विहार-सीतामढ़ी एक्सप्रेस को गोरखपुर कैंट स्टेशन पर रोक दिया गया। वहीं, आनंद विहार गोरखपुर एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस को डोमिनगढ़ स्टेशन पर खड़ा किया गया। इसके अलावा बिहार से आने वाली ट्रेनों को देवरिया, भटनी, सिवान स्टेशनों पर खड़ा किया गया।

रेलकर्मी ट्रैक को दुरुस्त करने में लगे रहे

ट्रेनों के घंटों खड़ा होने से यात्रियों की मुकिश्लें बढ़ गई। सभी जगहों पर रेलवे स्टॉफ ने तेजी पेड़ को हटाने और रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर ट्रेनों को चलाने में जुट गए। दोपहर बाद ट्रेनों के आवागमन के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।

04 Oct 2025 11:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मूसलधार बारिश से रेल ट्रैक हुए बाधित, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें फंसी…रेलकर्मी जल्द ट्रैफिक दुरुस्त करने में लगे रहे

