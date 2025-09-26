गोरखपुर में दुखद हादसा…झूलते बिजली के तार की चपेट में आए चाचा-भतीजे, दोनो की दर्दनाक मौत

दोनों के करंट की चपेट में आने के बाद ग्रामीण आनन फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठर्रापार ले गए। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक चंद्रेश के परिवार में पत्नी कुसुम लता और दो छोटे बच्चे हैं। वहीं रामविलास की पत्नी रीता देवी हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बिजली विभाग की लापरवाही से आक्रोशित ग्रामीणों ने सहजनवा-बखिरा मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। घटना की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं।