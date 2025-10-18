गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, बोले…मंच से बढ़ती है दूरी, खाट बढ़ाती है नजदीकियां

उन्होंने कहा कि मंच से दूरी बढ़ती है, खाट पर बैठकर किसानों के बीच रहने से उनकी समस्याएं आसानी से समझी जा सकती हैं। उन्होंने कहा, जनता और मंत्री एक हो जाएं तो सारी चीजें सुधर जाएं, इस दौरान किसानों को केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गेहूं की MSP में पिछले साल की तुलना में 160 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। GST दरें घटने से भी किसानों को फायदा हुआ है। मंत्री ने कहा कि GST दर घटने से ट्रैक्टर की कीमत में 43 हजार से 53 हजार रुपए तक की कमी आई है।