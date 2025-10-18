गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, बोले…मंच से बढ़ती है दूरी, खाट बढ़ाती है नजदीकियां

फोटो सोर्स: पत्रिका, किसानों को संबोधित करते कैबिनेट कृषि मंत्री
शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गोरखपुर पहुंचे, इसी बीच मंत्री की कार्यशैली देख सभी अचरज में पड़ गए। बता दें कि सरदार नगर ब्लॉक के डुमरी खुर्द गांव में मंत्री का कार्यक्रम था यहां उनके स्वागत के लिए मंच तैयार किया गया था लेकिन केंद्रीय मंत्री स्वागत के बाद सीधे मंच से उतरकर किसानों के पास चले गए और उनके साथ खटिया पर बैठ कर चर्चा शुरू किए।
उन्होंने कहा कि मंच से दूरी बढ़ती है, खाट पर बैठकर किसानों के बीच रहने से उनकी समस्याएं आसानी से समझी जा सकती हैं। उन्होंने कहा, जनता और मंत्री एक हो जाएं तो सारी चीजें सुधर जाएं, इस दौरान किसानों को केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गेहूं की MSP में पिछले साल की तुलना में 160 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। GST दरें घटने से भी किसानों को फायदा हुआ है। मंत्री ने कहा कि GST दर घटने से ट्रैक्टर की कीमत में 43 हजार से 53 हजार रुपए तक की कमी आई है।
चौपाल में प्रगतिशील किसानों की ओर से कृषि उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने इन स्टालों का निरीक्षण किया और किसानों से उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, विधायक सरवन निषाद, डॉ. विमलेश पासवान सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
