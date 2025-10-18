Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, बोले…मंच से बढ़ती है दूरी, खाट बढ़ाती है नजदीकियां

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सुझाव दिया कि अधिक आय के लिए पशुपालन और मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही हैं।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 18, 2025

Up news, gorakhpur, pm modi

फोटो सोर्स: पत्रिका, किसानों को संबोधित करते कैबिनेट कृषि मंत्री

शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गोरखपुर पहुंचे, इसी बीच मंत्री की कार्यशैली देख सभी अचरज में पड़ गए। बता दें कि सरदार नगर ब्लॉक के डुमरी खुर्द गांव में मंत्री का कार्यक्रम था यहां उनके स्वागत के लिए मंच तैयार किया गया था लेकिन केंद्रीय मंत्री स्वागत के बाद सीधे मंच से उतरकर किसानों के पास चले गए और उनके साथ खटिया पर बैठ कर चर्चा शुरू किए।

MSP पर भी जानकारी दिए केंद्रीय मंत्री

उन्होंने कहा कि मंच से दूरी बढ़ती है, खाट पर बैठकर किसानों के बीच रहने से उनकी समस्याएं आसानी से समझी जा सकती हैं। उन्होंने कहा, जनता और मंत्री एक हो जाएं तो सारी चीजें सुधर जाएं, इस दौरान किसानों को केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गेहूं की MSP में पिछले साल की तुलना में 160 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। GST दरें घटने से भी किसानों को फायदा हुआ है। मंत्री ने कहा कि GST दर घटने से ट्रैक्टर की कीमत में 43 हजार से 53 हजार रुपए तक की कमी आई है।

इनकी रही मौजूदगी

चौपाल में प्रगतिशील किसानों की ओर से कृषि उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने इन स्टालों का निरीक्षण किया और किसानों से उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, विधायक सरवन निषाद, डॉ. विमलेश पासवान सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

दीपावली के पहले इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई चौकी प्रभारी हुए लाइन हाजिर…महकमे में हड़कंप
देवरिया
Up news, Deoria police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 04:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, बोले…मंच से बढ़ती है दूरी, खाट बढ़ाती है नजदीकियां

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में गर्ल्स कबड्डी मैच में जमकर मारपीट, विनर टीम की दो लड़कियों के हाथ टूटे…कई अन्य हुईं चोटिल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक होंगे गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के विजन से प्रेरित—“फिट युवा, विकसित भारत” की दिशा में एक और बड़ा कदम

Up news, gorakhpur,
गोरखपुर

“युवा शक्ति और नवभारत का स्वप्न – कलाम जी की दृष्टि से” विषय पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन

Up news, abvp news
गोरखपुर

गोरखपुर में घर के बाहर सो रहे अधेड़ की खून से लथपथ लाश मिली, डॉक्टर ने बताया…कंधे के पास लगी है गोली

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.