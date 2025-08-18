यूनिवर्सिटी द्वारा गोद लिए गांवों में आज से शुरू हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर राज्यपाल करेंगी सम्मानित

कुलपति प्रो पूनम टंडन के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न कराये जा रहे इस अंतर आगनवाड़ी प्रतियोगिता के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रो दिव्या रानी सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय स्तर पर एक टीम का गठन भी किया गया है। इसी क्रम में प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह द्वारा प्रथम कार्यक्रम का संचालन आज 18 अगस्त 2025 पिपरौली विकास खंड के भौआपार गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करके किया गया।