गोरखपुर में बीजेपी विधायक पर भड़के ग्रामीण…लगे महेंद्र पाल-वापस जाओ के नारे, छात्र की हत्या के दो दिन बाद पहुंचे उसके घर

गोरखपुर जिले के पिपराइच थानाक्षेत्र स्थिति महुआचापी गांव में बुधवार दोपहर एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया जब क्षेत्र के विधायक महेंद्र पाल सिंह, सोमवार की देर रात पशु तस्करों द्वारा मारे गए दीपक गुप्ता के घर सांत्वना देने पहुंचे। वहां उन्हें दीपक के परिजनों और ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। स्थानीय विधायक को देखते ही ग्रामीण वापस जाओ-वापस जाओ के नारे लगाने लगे। तब किसी तरह विधायक ने परिजनों और ग्रामीणों को अपनी बात समझाई। इसके बाद मामला शांत हुआ।
बुधवार दोपहर जब महुआचापी गांव में दीपक के घर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह पहुंचे हैं। तब उन्हें देखकर ग्रामीणों ने कहा कि दो दिन से ओर क्षेत्र में बवाल मचा हुआ है, एक बच्चे की हत्या हो गई लेकिन विधायक को समय नहीं मिला कि वो दुख में शामिल हो सकें, दो दिन बाद आज कोरम पूरा करने पहुंचे हैं। इसके बाद विधायक के खिलाफ गोलबंद होकर ग्रामीण नारेबाजी करने लगे। उस दौरान कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया लेकिन लोगों ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत किया।
विधायक लगभग आधे घंटे तक दीपक के घर मौजूद रहे इस दौरान उसके पिता को ढांढस बधाये। पशु तस्करों से दहशत में आए ग्रामीणों ने विधायक से जंगल धूषण से लेकर गांव तक सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की। साथ ही परिजनों काे सीएम से मुलाकात करवाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। विधायक ने सभी मांग पूरा करने का आश्वासन परिवार को दिया। साथ ही घर के एक सदस्य को नौकरी दिलाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सभी साथ हैं।