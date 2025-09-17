Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में बीजेपी विधायक पर भड़के ग्रामीण…लगे महेंद्र पाल-वापस जाओ के नारे, छात्र की हत्या के दो दिन बाद पहुंचे उसके घर

सोमवार को पिपराइच क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा मारे गए छात्र दीपक के घर बुधवार दोपहर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण काफी उनका विरोध किए, ग्रामीणों का कहना था कि घटना के दो दिन बाद विधायक को समय मिला है।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 17, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, भाजपा विधायक का पिपराइच क्षेत्र में हुआ विरोध

गोरखपुर जिले के पिपराइच थानाक्षेत्र स्थिति महुआचापी गांव में बुधवार दोपहर एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया जब क्षेत्र के विधायक महेंद्र पाल सिंह, सोमवार की देर रात पशु तस्करों द्वारा मारे गए दीपक गुप्ता के घर सांत्वना देने पहुंचे। वहां उन्हें दीपक के परिजनों और ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। स्थानीय विधायक को देखते ही ग्रामीण वापस जाओ-वापस जाओ के नारे लगाने लगे। तब किसी तरह विधायक ने परिजनों और ग्रामीणों को अपनी बात समझाई। इसके बाद मामला शांत हुआ।

दो दिन बाद विधायक पहुंचे दीपक के घर, ग्रामीणों ने किया विरोध

बुधवार दोपहर जब महुआचापी गांव में दीपक के घर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह पहुंचे हैं। तब उन्हें देखकर ग्रामीणों ने कहा कि दो दिन से ओर क्षेत्र में बवाल मचा हुआ है, एक बच्चे की हत्या हो गई लेकिन विधायक को समय नहीं मिला कि वो दुख में शामिल हो सकें, दो दिन बाद आज कोरम पूरा करने पहुंचे हैं। इसके बाद विधायक के खिलाफ गोलबंद होकर ग्रामीण नारेबाजी करने लगे। उस दौरान कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया लेकिन लोगों ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत किया।

ये भी पढ़ें

कैसे हाथ लगाया…तोड़ दूंगी, सुभासपा कार्यकर्ता पर भड़की महिला सिपाही…ताबड़तोड़ लगाए कई थप्पड़;VIDEO
गाजीपुर
Up news, Ghazipur

आधे घंटे तक मौजूद रहे विधायक, परिवार को ढांढस बधाये

विधायक लगभग आधे घंटे तक दीपक के घर मौजूद रहे इस दौरान उसके पिता को ढांढस बधाये। पशु तस्करों से दहशत में आए ग्रामीणों ने विधायक से जंगल धूषण से लेकर गांव तक सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की। साथ ही परिजनों काे सीएम से मुलाकात करवाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। विधायक ने सभी मांग पूरा करने का आश्वासन परिवार को दिया। साथ ही घर के एक सदस्य को नौकरी दिलाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सभी साथ हैं।

ये भी पढ़ें

पुलिस का बड़ा एक्शन, फायरिंग के बीच छह चोर गिरफ्तार, लाखों की नगदी सोने- चांदी के आभूषण हथियार बरामद
श्रावस्ती
Shravasti-news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 11:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में बीजेपी विधायक पर भड़के ग्रामीण…लगे महेंद्र पाल-वापस जाओ के नारे, छात्र की हत्या के दो दिन बाद पहुंचे उसके घर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.