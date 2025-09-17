गोरखपुर में बीजेपी विधायक पर भड़के ग्रामीण…लगे महेंद्र पाल-वापस जाओ के नारे, छात्र की हत्या के दो दिन बाद पहुंचे उसके घर

विधायक लगभग आधे घंटे तक दीपक के घर मौजूद रहे इस दौरान उसके पिता को ढांढस बधाये। पशु तस्करों से दहशत में आए ग्रामीणों ने विधायक से जंगल धूषण से लेकर गांव तक सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की। साथ ही परिजनों काे सीएम से मुलाकात करवाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। विधायक ने सभी मांग पूरा करने का आश्वासन परिवार को दिया। साथ ही घर के एक सदस्य को नौकरी दिलाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सभी साथ हैं।