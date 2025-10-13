60वें IHGF दिल्ली फेयर 2025 का आज होगा शुभारंभ; 110 से ज्यादा देशों से खरीदारों के आने की उम्मीद

13 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस 5 दिवसीय मेले में दुनिया के 110 से ज्यादा देशों से खरीदारों के आने की उम्मीद है। 16 प्रदर्शनी हॉल और 900 स्थायी शोरूम में 3,000 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। मेले में होम डेकोर, फर्नीचर, टेक्सटाइल, फैशन जूलरी, बैग्स एवं एक्सेसरीज, लैंप, आउटडोर गार्डन, त्योहारों की सजावट और बेबी प्रोडक्ट्स सहित 16 कैटेगरी में प्रोडक्ट प्रदर्शित किए जाएंगे।