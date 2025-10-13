60वें IHGF दिल्ली फेयर 2025 का आज होगा शुभारंभ; 110 से ज्यादा देशों से खरीदारों के आने की उम्मीद

60वें IHGF दिल्ली फेयर 2025 का आज होगा शुभारंभ। फोटो सोर्स-IANS
Greater Noida News: हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स) की ओर से आयोजित देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यापार मेलों में से एक 60वां IHGF दिल्ली फेयर (ऑटम) 2025 का भव्य शुभारंभ आज होगा।
इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, प्रवासी भारतीय एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा विशिष्ट अतिथि होंगे। फिल्म विकास परिषद, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं फिल्म निर्माता तरुण राठी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
13 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस 5 दिवसीय मेले में दुनिया के 110 से ज्यादा देशों से खरीदारों के आने की उम्मीद है। 16 प्रदर्शनी हॉल और 900 स्थायी शोरूम में 3,000 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। मेले में होम डेकोर, फर्नीचर, टेक्सटाइल, फैशन जूलरी, बैग्स एवं एक्सेसरीज, लैंप, आउटडोर गार्डन, त्योहारों की सजावट और बेबी प्रोडक्ट्स सहित 16 कैटेगरी में प्रोडक्ट प्रदर्शित किए जाएंगे।
EPCH अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने बताया कि यह मेला भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस साल मेले की थीम ‘वेव ऑफ प्रोग्रेस यानी प्रगति की लहर’ पर आधारित है, जो भारतीय परंपरा और आधुनिकता का संगम पेश करेगी। मेले के दौरान खरीदारों और प्रदर्शकों के लिए नॉलेज सेशन, लाइव शिल्प प्रदर्शन, थीम आधारित डिस्प्ले, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां समेत श्रेष्ठ प्रदर्शकों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
EPCH के कार्यकारी निदेशक आर. के. वर्मा ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय हस्तशिल्प निर्यात 33,123 करोड़ रुपये (3,918 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया है।
