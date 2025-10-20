ग्रेटर नोएडा में खून से सनी दीपावली, ताबड़तोड़ फायरिंग कर चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या

जानकारी के मुताबिक सेथली गांव में प्रिंस भाटी और अजय पाल आसपास ही रहते हैं। अजय पाल रिटायर्ड CISF कर्मी हैं। दोनों घरों में नाली को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है आज भी कहासुनी हुई तो प्रिंस ने अपने परिचित युवकों को बुला लिए और गाली गलौज करने लगे।जब अजय पाल और परिवार के अन्य सदस्य विरोध करने करने लगे तो उन पर बाहरी युवकों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस बीच हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें अजय पाल और उसके भतीजे दिपांशु भाटी को गोली लग गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घरवाले दोनों को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।