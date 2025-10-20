Patrika LogoSwitch to English

ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में खून से सनी दीपावली, ताबड़तोड़ फायरिंग कर चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या

सोमवार को ग्रेटर नोएडा के सैथली गांव में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान गोली चली. इस घटना में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

2 min read

ग्रेटर नोएडा

image

anoop shukla

Oct 20, 2025

Up news, noida

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर

सोमवार को जहां दीपावली पर लोग आतिशबाजी कर रहे हैं वहीं ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में खून की होली खेली गई, यहां नाली के झगड़े में चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पहले दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। फिर एक पक्ष के लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर चाचा-भतीजे को गोली मार दिए, इस दौरान एक अन्य युवक भी गोली लगने से घायल हो गया है।

पंचायत के दौरान फायरिंग, चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या

गोली लगते ही हमलावर गाड़ियों से भाग निकले, इस दौरान घटनास्थल पर भगदड़ की स्थिति बनी रही। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चाचा-भतीजे को मृत घोषित कर दिया। युवक की हालत गंभीर है। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जीटी रोड पर सड़क जाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक सेथली गांव में प्रिंस भाटी और अजय पाल आसपास ही रहते हैं। अजय पाल रिटायर्ड CISF कर्मी हैं। दोनों घरों में नाली को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है आज भी कहासुनी हुई तो प्रिंस ने अपने परिचित युवकों को बुला लिए और गाली गलौज करने लगे।जब अजय पाल और परिवार के अन्य सदस्य विरोध करने करने लगे तो उन पर बाहरी युवकों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस बीच हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें अजय पाल और उसके भतीजे दिपांशु भाटी को गोली लग गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घरवाले दोनों को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

अजय पाल और दीपांशु की मौत से आक्रोशित परिजन GT रोड पर धरने पर बैठ गए और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही जारचा थाने से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। DCP ने बताया कि परिजन की शिकायत पर प्रिंस भाटी, बॉबी तोमर और मनोज नागर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।

20 Oct 2025 10:01 pm

