Bull Attack Child Live Video: सांड का हमला, कुचल दिया 5 साल का मासूम; देखें घटना का पूरा लाइव वीडियो

Bull Attack Child Live Video: सांड ने बेरहमी से दो लोगों पर हमला कर दिया। एक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

ग्रेटर नोएडा

Harshul Mehra

Sep 09, 2025

Bull Attack
ग्रेटर नोएडा में सांड का हमला: कुचल दिया 5 साल का मासूम। फोटो सोर्स-X

Bull Attack Child Live Video: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 1 स्थित C ब्लॉक पार्क के पास सोमवार शाम एक आवारा सांड के हमले में 5 साल का बच्चा और उसके मामा घायल हो गए। बच्चे के मामा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शाम करीब 7 बजे की है।

ग्रेटर नोएडा में सांड ने किया हमला

बताया जा रहा है कि 30 साल का प्रथम चंद्र अपने 5 साल के भतीजे रियान को पार्क के पास शाम की सैर के लिए ले जा रहा था। इसी दौरान एक आवारा सांड ने दोनों पर हमला कर दिया। CCTV फुटेज में आवारा सांड अचानक बच्चे पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। आस-पास के लोग उसे बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सांड उन पर भी हमला कर देता है।

खुले घूम रहे आवारा मवेशी

प्रथम चंद्र के पिता रमेश चंद्र का कहना है उनके बेटे के पेट और सिर में गंभीर चोटें आईं हैं। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां सीटी स्कैन और एक्स-रे रिपोर्ट में कई चोटों का पता चला। पीड़ित परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि आवारा मवेशी सेक्टर में खुले घूमते हैं। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए उन्हें गौशालाओं में भेज देना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1, बीटा 1 और डेल्टा 2 जैसे सेक्टरों में भी ऐसी ही समस्याएं हैं। जहां निवासी इस समस्या को रोजमर्रा की परेशानी बताते हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक ने क्या कहा?

मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश गौतम ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों से आवारा पशुओं को पकड़कर आश्रय गृहों में पहुंचाने के लिए 4 टीमें भेजी गईं। उन्होंने कहा कि टीमें सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए काम कर रही हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दो गौशालाएं संचालित करता है। इसमें से एक जलपुरा गांव में है। जहां 3,500 से ज्यादा मवेशी हैं। दूसरी पौवारी में है जहां लगभग 1,000 मवेशी हैं। गौरतलब है कि, नोएडा एक्सप्रेसवे, DAC रोड, उद्योग मार्ग, सेक्टर 37 और बॉटनिकल गार्डन के पास सहित नोएडा के कई इलाकों में आवारा मवेशी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं।

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

09 Sept 2025 05:00 pm

Bull Attack Child Live Video: सांड का हमला, कुचल दिया 5 साल का मासूम; देखें घटना का पूरा लाइव वीडियो

