Bull Attack Child Live Video: सांड का हमला, कुचल दिया 5 साल का मासूम; देखें घटना का पूरा लाइव वीडियो

मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश गौतम ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों से आवारा पशुओं को पकड़कर आश्रय गृहों में पहुंचाने के लिए 4 टीमें भेजी गईं। उन्होंने कहा कि टीमें सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए काम कर रही हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दो गौशालाएं संचालित करता है। इसमें से एक जलपुरा गांव में है। जहां 3,500 से ज्यादा मवेशी हैं। दूसरी पौवारी में है जहां लगभग 1,000 मवेशी हैं। गौरतलब है कि, नोएडा एक्सप्रेसवे, DAC रोड, उद्योग मार्ग, सेक्टर 37 और बॉटनिकल गार्डन के पास सहित नोएडा के कई इलाकों में आवारा मवेशी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं।