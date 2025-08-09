डे-केयर में सवा साल की बच्ची से हैवानियत! कपड़े बदलते समय निशान देख मां के होश उड़े

यह घटना एक बड़े मुद्दे की ओर भी इशारा करती है। वह ये कि सोसाइटी और सेक्टर में बिना अनुमति के डे-केयर का संचालन हो रहा है। नियमों के मुताबिक, आवासीय परिसरों में कॉमर्शियल गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट की कई सोसाइटियों में डे-केयर, पीजी और हॉस्टल बिना किसी अनुमति के चल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक (नियोजन विभाग) डॉ. सुधीर कुमार ने स्पष्ट किया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में डे-केयर जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।