Crime News: नशे के 3 सौदागर चढ़े पुलिस के हत्थे; 4.5 किलो मादक पदार्थ बरामद

नशे के 3 सौदागर चढ़े पुलिस के हत्थे। फोटो सोर्स-IANS
Crime News: गौतमबुद्धनगर की इकोटेक-3 थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के पास से कुल 4 किलो 500 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। यह गिरफ्तारी 9 नवंबर को स्थानीय खुफिया तंत्र और बीट पुलिसिंग की सहायता से की गई। पुलिस का कहना है कि यह अभियान नशा तस्करी और नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। गिरफ्तार किए गए आरोपयों की पहचान चिराग चौधरी उर्फ तनु, आकाश शर्मा और हरिओम शर्मा के रूप में हुई है।
पुलिस का कहना है कि नॉलेज पार्क-5 क्षेत्र में तीनों आरोपी सक्रिय थे। साथ ही उसी इलाके से इन्हें दबोचा गया। शुरूआती जांच में पता चला है कि ये लोग बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं। साथ ही लंबे समय से मादक पदार्थों की सप्लाई में शामिल थे।
आरोपियों में शामिल चिराग चौधरी उर्फ तनु ग्राम जलालपुर करीरा थाना शिकारपुर, बुलंदशहर का निवासी बताया जा रहा है। दूसरा आरोपी आकाश शर्मा भी जलालपुर करीरा का ही रहने वाला है। वहीं तीसरा आरोपी हरिओम शर्मा ग्राम निमचाना थाना अगौता, बुलंदशहर का निवासी है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना इकोटेक-3 में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के पास से बरामद 4 किलो 500 ग्राम गांजे की कीमत बाजार में लाखों रुपये बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे आसपास के इलाकों में गांजे की सप्लाई करते थे। साथ ही युवाओं को निशाना बनाकर मादक पदार्थों की बिक्री की जाती थी। पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहरी जांच कर रही है।
