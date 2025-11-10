Crime News: नशे के 3 सौदागर चढ़े पुलिस के हत्थे; 4.5 किलो मादक पदार्थ बरामद

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना इकोटेक-3 में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के पास से बरामद 4 किलो 500 ग्राम गांजे की कीमत बाजार में लाखों रुपये बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे आसपास के इलाकों में गांजे की सप्लाई करते थे। साथ ही युवाओं को निशाना बनाकर मादक पदार्थों की बिक्री की जाती थी। पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहरी जांच कर रही है।