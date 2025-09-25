Patrika LogoSwitch to English

ग्रेटर नोएडा

International Trade Show: प्रधानमंत्री मोदी बोले- सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना यूपी; पुर्जे-पुर्जे पर मेड इन इंडिया…’

International Trade Show: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में 'इंटरनेशनल ट्रेड शो' का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बताया।

ग्रेटर नोएडा

Harshul Mehra

Sep 25, 2025

International Trade Show
प्रधानमंत्री मोदी बोले- सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना यूपी। फोटो सोर्स-IANS

International Trade Show: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi News)ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित ‘इंटरनेशनल ट्रेड शो’ का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश-विदेश के निवेशकों से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह निवेश के लिए एक उभरता हुआ केंद्र बन चुका है।

लॉजिस्टिक लागत में कमी आई: PM मोदी

PM मोदी ने कहा, "उत्तर प्रदेश निवेश के लिए अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। यहां कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार पिछले कुछ सालों में हुए हैं। इस वजह से लॉजिस्टिक लागत में कमी आई है।" उन्होंने कहा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। यूपी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश हैरिटेज टूरिज्म में नंबर वन है। नमामि गंगे जैसे अभियानों ने यूपी को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर लाकर अपना स्थान बनाया है।

'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना की तारीफ

इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना की भी सराहना की। PM मोदी ने कहा, "राज्य के कई जिलों के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक इसने पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रिकॉर्ड बना रहा है।"

'55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहे'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए PM मोदी ने कहा कि पूरे भारत में आज जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उसमें से 55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम जल्द शुरू होने वाला है।

'पुर्जे-पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो ऐसा इकोसिस्टम बना रहे'

रक्षा क्षेत्र में यूपी की भूमिका पर जोर देते हुए PM मोदी ने कहा, " स्वदेशी उपकरण हमारी सेनाएं चाहती हैं। दूसरों पर निर्भरता को कम करना सेनाएं चाहती हैं। भारत में ही हम बायब्रेंट डिफेंस सेक्टर इसी वजह से डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे-पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं। यूपी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत जल्द एके 203 राइफल का उत्पादन रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र-शस्त्र का निर्माण शुरू हो चुका है।"

PM मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय को किया याद

PM मोदी ने निवेशकों से अपील की कि वे उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेश करें। उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। उन्होंने कहा, "सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म-जयंती है। उन्होंने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है।''

