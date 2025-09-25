International Trade Show: प्रधानमंत्री मोदी बोले- सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बना यूपी; पुर्जे-पुर्जे पर मेड इन इंडिया…’

रक्षा क्षेत्र में यूपी की भूमिका पर जोर देते हुए PM मोदी ने कहा, " स्वदेशी उपकरण हमारी सेनाएं चाहती हैं। दूसरों पर निर्भरता को कम करना सेनाएं चाहती हैं। भारत में ही हम बायब्रेंट डिफेंस सेक्टर इसी वजह से डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे-पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं। यूपी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत जल्द एके 203 राइफल का उत्पादन रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र-शस्त्र का निर्माण शुरू हो चुका है।"