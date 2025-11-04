क्या एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे किसान? महापंचायत की घोषणा; राकेश टिकैत ने क्या कहा

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए टिकैत ने कहा कि किसान अब चुप नहीं बैठेंगे और अपने हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि यह महापंचायत किसानों की आवाज बनेगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर जेवर जिला अध्यक्ष रॉबिन नागर, अशोक भाटी, मनोज मावी, लाला यादव, युवा जिला अध्यक्ष ललित चौहान, बुलंदशहर जिला अध्यक्ष अरब सिंह, अलीगढ़ जिला अध्यक्ष सुंदर बालियान, मथुरा जिला अध्यक्ष कुमारी मीरा, और आगरा जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया सहित सैकड़ों किसान और पदाधिकारी मौजूद रहे।