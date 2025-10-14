UP Handicraft: हुनर के इन हाथों ने दुनिया में गढ़ी ‘मेड इन यूपी’ की पहचान – नंदी

मंत्री नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुछ न कुछ विशेष हस्तशिल्प उत्पाद मौजूद हैं, जो उस क्षेत्र की पहचान बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का बेहद समृद्ध इतिहास रहा है। बनारसी साड़ी से लेकर भदोही की कालीन, मुरादाबाद की पीतल कला, फिरोजाबाद का कांच, सहारनपुर की लकड़ी नक्काशी और लखनऊ की चिकनकारी, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे इस हुनर को हम वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नंदी ने कहा कि कारीगर केवल उत्पाद नहीं बनाते, बल्कि अपने हाथों से इतिहास रचते हैं। उनकी मेहनत, रचनात्मकता और परंपरा का संगम ही उत्तर प्रदेश की “हैंडमेड आत्मा” है।