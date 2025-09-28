Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

सावधान…! मरीज बनकर अस्पताल में भर्ती हो रहे चोर, उड़ा रहे लोगों के पर्स और मोबाइल

MP News: गुना जिला अस्पताल में भर्ती मरीज सावधान रहें। फर्जी मरीज बनकर चोर वार्डों में घुस रहे हैं और मौका मिलते ही मोबाइल, पर्स व नकदी चुराकर फरार हो जाते हैं।

3 min read

गुना

image

Akash Dewani

Sep 28, 2025

fake patient theft guna district hospital mobile purse mp news

fake patient theft guna district hospital mobile purse (photo- Patrika.com)

Fake Patient Theft: यदि आप गुना जिला अस्पताल (Guna District Hospital) में भर्ती है तो अपने आसपास भर्ती मरीज की गतिविधियों पर नजर रखें। यदि उसकी कोई भी गतिविधि संदिग्ध नजर आती है तो तत्काल वार्ड इंचार्ज को बताएं। हो सकता है, आपके पास भर्ती मरीज हकीकत में मरीज न होकर शातिर चोर हो, जो मौका पाकर आपका मोबाइल, पर्स, नकदी और सामान चुराकर ले जा सकता है।

अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के मोबाइल, पर्स और अन्य सामान की चोरी की शिकायतों के बाद पत्रिका की पड़ताल में यह खुलासा हुआ है। अस्पताल परिसर के अंदर लंबे समय से डेरा जमाए बैठे लोगों के संरक्षण में यहां चोरियां हो रही है। वे फर्जी मरीज बनकर वार्ड में भर्ती होते है और फिर मौका पाते ही मरीज, अटेंडर का मोबाइल, पर्स या अन्य कोई सामान चुरा लेते हैं। रंगे हाथो पकड़ भी ले तो भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। (mp news)

मोबाइल चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं

जिला अस्पताल से जुड़े सूत्र और चौकी से मिली जानकारी के मुताबिक मोबाइल चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं मेडिकल वार्ड-2 में घटित हो रही है। अब तक कई घटनाओं में संदिग्ध पकड़ में भी आ चुके है लेकिन अस्पताल प्रबंधन और पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने से ये व्यक्ति अब भी यहां आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे है। मोबाइल या नकदी चोरी की घटनाओं में अस्पताल प्रबंधन और चौकी पुलिस एक ही बात कहती है कि जाओ कोतवाली में आवेदन दे आओ, यह काम उन्हीं का है। जबकि पुलिस का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि असामाजिक तत्वों की एंट्री परिसर के अंदर रोकी जाए।

अस्पताल में घटना के शिकार हुए लोगों ने बताया कि ये चोर मरीज के परिजन से झगड़ा और मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। चौकाने वाली बात यह है कि इन संदिग्ध व्यक्तियों की वार्ड स्टाफ से लेकर अस्पताल प्रबंधन को भली भांति जानकारी है, इसके बावजूद अब तक इन्हें अस्पताल से बाहर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जिसके कारण मरीज और वार्ड स्टाफ को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। (mp news)

वार्ड इंचार्ज ने नाम सहित दी जानकारी

जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग में संचालित मेडिकल वार्ड-2 में मरीज बनकर भर्ती होने वाले संदिग्धों के बारे में वार्ड इंचार्ज से जानकारी ली तो उन्होंने वर्तमान में चार संदिग्ध मरीजों के नाम तक बत्ता दिए। जिनमें एक महिला भी शामिल है। उन्होंने यहां तक कहा कि हम इसकी जानकारी प्रबंधन को दे चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। इनमें एक ऐसा व्यक्ति भी है जो जबरन खांसी की दवा मांगता है, असल में वह उसका इस्तेमाल नशे के लिए करता है। (mp news)

जानबूझकर भी अनजान बने हैं जिम्मेदार

वार्ड में मरीज बनकर भर्ती होने वाले आप जिन संदिग्ध व्यक्तियों की बात कर रहे हैं. उनकी जानकारी हम वार्ड इंचार्ज से लेकर कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन से बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो पुलिस की भी मदद ली जाएगी।- डॉ. आनंददास शर्मा, आरएमओ

वार्ड में यदि कोई व्यक्ति मरीज बनकर भर्ती हो रहा है तो यह निश्चित रूप से गंभीर मामला है। आप इसकी जानकारी आरएमओ को दे दें। वह वार्ड इंचार्ज से इन संदिग्धों की जानकारी लेकर पुलिस कार्रवाई के लिए लिखेंगे।- डॉ. वीरेंद्र रघुवंशी, सिविल सर्जन

मरीज बनकर वार्ड में भर्ती होने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तो हमें है। एक बार हम इन्हें परिसर से बाहर भी कर चुके हैं। लेकिन यह डॉक्टर को कोई न कोई परेशानी बताकर वार्ड में भर्ती हो जाते हैं। यदि कोई अपने आपको बीमार बताता है तो हम उन्हें भर्ती न करने से इंकार कैसे कर सकते हैं। हालांकि ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों से निपटने के लिए में सीएस से बात करता हूं।- डॉ. सूरज सिंह, सहायक प्रबंधक

ये भी पढ़ें

प्रिंसिपल ने स्कूल की 8 महिला शिक्षकों से कहा- आई लव यू, किसी से कहना मत….
नर्मदापुरम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2025 09:45 am

Published on:

28 Sept 2025 09:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / सावधान…! मरीज बनकर अस्पताल में भर्ती हो रहे चोर, उड़ा रहे लोगों के पर्स और मोबाइल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Custodial Death Case: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद ASI गिरफ्तार, 2024 का है मामला

Deva Pardhi Custodial Death Case Guna
गुना

भाजपा-कांग्रेस पार्षदों की जुगलबंदी, सभी प्रस्ताव हुए धड़ाम, अध्यक्ष के सामने हंगामा

bjp councillors cross voting congress guna nagar palika proposals failed mp news
गुना

45 हजार बीघा भूमि और 17 गांवों का मिट जाएगा नामोनिशान, बड़े बांध से खत्म हो रही खेती की जमीन

pkc project 45000 bigha agricultural land submerge 17 villages risk guna mp news
गुना

किसानों का हल्ला बोल, 460 ट्रैक्टरों के साथ की रैली, पूर्व BJP विधायक के साथ आए दो कांग्रेस MLA

farmers tractor rally Parvati-Kalisindh-Chambal project CM Mohan Yadav mp news
गुना

एमपी से लेकर राजस्थान तक खाद की कालाबाजारी, पुलिस ने जब्त की 60 बोरियां

guna news
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.