नर्मदापुरम

प्रिंसिपल ने स्कूल की 8 महिला शिक्षकों से कहा- आई लव यू, किसी से कहना मत….

MP News: नर्मदापुरम के सरकारी स्कूल का माहौल बिगाड़ने वाले प्राचार्य की गंदी करतूत उजागर हुई है। प्रिंसिपल ने महिला शिक्षकों को अश्लील मैसेज भेजे। इस मामले में 17 शिकायतें दर्ज हुईं है।

नर्मदापुरम

Akash Dewani

Sep 27, 2025

principal sends obscene messages female teachers narmadapuram mp news
principal sends obscene messages female teachers narmadapuram (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News:नर्मदापुरम में शिक्षिका को सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजने वाले प्राचार्य सुरेश श्रीवास्तव से पीड़ित आठ और शिक्षिकाएं सामने आई हैं। मामले की जांच के लिए गठित की तीन प्राचार्यों की टीम ने शुकवार को शासकीय स्कूल में 8 महिलाओं के बयान दर्ज किए हैं। सभी ने प्राचार्य पर प्रताड़ना की शिकायत की हैं। जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजी है। प्राचार्य पर कार्रवाई करने मामला कलेक्टर के पास भेजा जा रहा है।

मैसेज में लिखा- आई लव यू

बताया जा रहा है कि प्राचार्य ने शिक्षिका को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जिसमे एक गाने के लिरिक्स थे। लिरिक्स लिखने के बाद प्राचार्य ने लिखा कि 'आई लव यू' और फिर अगले मैसेज में इसका जवाब मांगा। कुछ मिनट बाद प्राचार्य ने एक और मैसेज किया जिसमें उसने लिखा कि 'स्कूल में तुम सबसे भरोसेमंद हो, आई लव यू, किसी से कहना मत।'

जांच के लिए स्कूल पहुंची टीम, प्राचार्य पाए गए दोषी

मामले की जांच करने के पिपरिया के सांदीपनी शासकीय आरएनए प्राचार्य संजीव दुबे, सोहागपुर के प्राचार्य सुनीता गढ़‌वाल, सेमरी हरचंद प्राचार्य शीला चौधरी की टीम स्कूल पहुंची। विभाग के मुताबिक, 17 लोगों ने प्राचार्य के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। इसमें से जांच टीम ने 13 के बयान दर्ज कर लिए है। इसमें 8 महिलाएं शामिल हैं।

जांच के दौरान पहले शिकायत करने वाली शिक्षिक की मैसेज भेजने की शिकायत सही पाई गई है। अश्लील मैसेज भेजने वाले प्राचार्य की जांच पूरी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन करने का प्रस्ताव बनाया है। इसे शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ज्योति प्रहलादी ने इस मामले बयान दिया कि जांच रिपोर्ट लिफाफे में बंद हैं। इसे कलेक्टर के पास भेज रहे है।प्राचार्य के निलंबन के लिए प्रस्ताव बनाया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / प्रिंसिपल ने स्कूल की 8 महिला शिक्षकों से कहा- आई लव यू, किसी से कहना मत….

