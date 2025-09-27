प्रिंसिपल ने स्कूल की 8 महिला शिक्षकों से कहा- आई लव यू, किसी से कहना मत….

जांच के दौरान पहले शिकायत करने वाली शिक्षिक की मैसेज भेजने की शिकायत सही पाई गई है। अश्लील मैसेज भेजने वाले प्राचार्य की जांच पूरी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन करने का प्रस्ताव बनाया है। इसे शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ज्योति प्रहलादी ने इस मामले बयान दिया कि जांच रिपोर्ट लिफाफे में बंद हैं। इसे कलेक्टर के पास भेज रहे है।प्राचार्य के निलंबन के लिए प्रस्ताव बनाया है।