किसानों का हल्ला बोल, 460 ट्रैक्टरों के साथ की रैली, पूर्व BJP विधायक के साथ आए दो कांग्रेस MLA

बड़ी संख्या में आए किसानों का नेतृत्व कर रहे रिटायर्ड एसपी व जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सिंह मीना, कांग्रेस नेता डॉ. संजय मीना आदि ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को व्यवस्थित और एक लाइन में चलने का आग्रह करते देखे गए। लेकिन दो खंभा से दशहरा मैदान तक आने और वापस जाने के समय जाम की स्थिति बनती रही, जिसको बनाए रखने का काम पुलिस के जवान करते रहे। इस आंदोलन के दौरान एक मंच पर जब विरोधी नेता के रूप में ममता मीना और जयवर्धन एक साथ दिखे और एक-दूसरे को सम्मान देने में भी पीछे नहीं रहे। (mp news)