बड़ी खबर: आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका, 153 कर्मचारियों को किया बाहर

बैठक मे लिए गए निर्णय की जानकारी मिलते ही सभी कर्मचारी एकत्रित हो गए और उन्होंने नपा के इस फैसले का विरोध करना शुरु कर दिया। कर्मचारियों ने पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान के निवास पर पहुंचकर इस मामले की जानकारी दी। दैनिक वेतनभोगियों का कहना था कि वह वर्षों से लगातार सेवा दे रहे है, इसके बावजूद उन्हें अचानक बाहर कर देना उनके साथ अन्याय करना है। वहीं परिषद का कहना है कि जिन कर्मचारियों को बाहर किया है, उनकी नगरपालिका को आवश्यकता ही नहीं थी। (MP News)