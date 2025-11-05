आदिवासियों के घर उजाड़ा, अब सरकारी जमीन पर बनेगा भाजपा कार्यालय, मचा बवाल, देखें वीडियो

guna bjp office land dispute (फोटो- सोशल मीडिया)
guna bjp office land dispute: आखिरकार मंगलवार को भाजपा के नए कार्यालय के लिए जमीन विवाद का समाधान हो गया। गुना के एबी रोड स्थित राजविलास के सामने की सरकारी भूमि पर ही भाजपा का नया जिला कार्यालय बनेगा। मंगलवार को इस भूमि पर बने प्रधानमंत्री आवास को छोड़कर आसपास के अतिक्रमण हटाए गए और जमीन का कब्जा भाजपा को दे दिया गया है। जल्द ही यहां भूमि पूजन का कार्यकम आयोजित किया जाएगा।
भाजपा का पुराना जिला कार्यालय हाट रोड पर पिछले 35 साल से अधिक समय से चल रहा है। वहां जगह काफी कम है। नीचे शराब की दुकान और ऊपर कार्यालय होने से दिक्कतें सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए नए कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश की जा रही थी। राजविलास के सामने की करीब डेढ़ बीघा भूमि को अप्रैल 2025 में राजस्व विभाग ने लीज पर भाजपा को दी थी, जिसके बाद जिला पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री भी हुई।
इस भूमि पर एक प्रधानमंत्री आवास और कुछ सहरिया-आदिवासी परिवारों का कब्जा था। उन्हें हटाने के लिए तहसीलदार कार्यालय ने 22 अक्टूबर को बेदखली नोटिस जारी किया था। इस कार्रवाई के लिए 3 अक्टूबर को पुलिस बल की मांग की गई थी, जो उस समय उपलब्ध नहीं हो सका। अब अतिक्रमण हटाने के बाद यह जमीन भाजपा के नए कार्यालय के निर्माण के लिए सौंप दी गई।
75 साल के नानकराम भील के अनुसार, उनकी चार पीढ़ियां यहां पलकर बड़ी हुई हैं। उनको यहां कुछ समय पूर्व नगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिया था, जिसमें उनका परिवार रह रहा है। भील के अभिभाषक हर्ष मेर ने बताया कि नगर पालिका नानकराम भील से 3630 वर्गफीट पर बने कच्चे आवासीय क्षेत्र का टैक्स वसूल रही है।
जब दस्तावेज प्रशासन को दिखाए तो प्रशासन ने माना कि मौके पर एक हजार वर्गफीट पर भील परिवार का कब्जा है। एसडीएम शिवानी पांडे ने कहा कि पीएम आवास जो वहां बना हुआ है वह बना रहेगा। हमने वहां से जो अस्थाई कब्जे थे, उनको हटाकर भाजपा को आवंटित भूमि का कब्जा दे दिया है।
मंगलवार को गुना शहरी तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा, सीएमओ मंजूषा खत्री, कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव पुलिस, राजस्व व नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं आदिवासी समाज के लोग और उनके अभिभाषक हर्ष मेर भी पहुंचे। जेसीबी से जमीन साफ कराई गई और अस्थाई निर्माण हटाकर भाजपा को कब्जा दिलाया गया। इस दौरान एक वृद्धा जेसीबी के आगे आने को हुई, जिसे समझा-बुझाकर शांत कराया गया। (MP News)
