आदिवासियों के घर उजाड़ा, अब सरकारी जमीन पर बनेगा भाजपा कार्यालय, मचा बवाल, देखें वीडियो

MP News: बीजेपी कार्यालय के लिए चल रहा जमीन विवाद सुलझ गया। प्रशासन ने आदिवासी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और भाजपा को सरकारी जमीन सौंप दिया।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Nov 05, 2025

guna bjp office land dispute (फोटो- सोशल मीडिया)

guna bjp office land dispute: आखिरकार मंगलवार को भाजपा के नए कार्यालय के लिए जमीन विवाद का समाधान हो गया। गुना के एबी रोड स्थित राजविलास के सामने की सरकारी भूमि पर ही भाजपा का नया जिला कार्यालय बनेगा। मंगलवार को इस भूमि पर बने प्रधानमंत्री आवास को छोड़कर आसपास के अतिक्रमण हटाए गए और जमीन का कब्जा भाजपा को दे दिया गया है। जल्द ही यहां भूमि पूजन का कार्यकम आयोजित किया जाएगा।

राजस्व विभाग ने लीज पर दी भाजपा को जमीन

भाजपा का पुराना जिला कार्यालय हाट रोड पर पिछले 35 साल से अधिक समय से चल रहा है। वहां जगह काफी कम है। नीचे शराब की दुकान और ऊपर कार्यालय होने से दिक्कतें सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए नए कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश की जा रही थी। राजविलास के सामने की करीब डेढ़ बीघा भूमि को अप्रैल 2025 में राजस्व विभाग ने लीज पर भाजपा को दी थी, जिसके बाद जिला पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री भी हुई।

आदिवासी कब्जा हटाने पहुंची पुलिस की टीम

इस भूमि पर एक प्रधानमंत्री आवास और कुछ सहरिया-आदिवासी परिवारों का कब्जा था। उन्हें हटाने के लिए तहसीलदार कार्यालय ने 22 अक्टूबर को बेदखली नोटिस जारी किया था। इस कार्रवाई के लिए 3 अक्टूबर को पुलिस बल की मांग की गई थी, जो उस समय उपलब्ध नहीं हो सका। अब अतिक्रमण हटाने के बाद यह जमीन भाजपा के नए कार्यालय के निर्माण के लिए सौंप दी गई।

हमारी चार पीढ़ियां यहां बड़ी हुई हैं- आदिवासी परिवार

75 साल के नानकराम भील के अनुसार, उनकी चार पीढ़ियां यहां पलकर बड़ी हुई हैं। उनको यहां कुछ समय पूर्व नगर पालिका ने प्रधानमंत्री आवास बनाकर दिया था, जिसमें उनका परिवार रह रहा है। भील के अभिभाषक हर्ष मेर ने बताया कि नगर पालिका नानकराम भील से 3630 वर्गफीट पर बने कच्चे आवासीय क्षेत्र का टैक्स वसूल रही है।

जब दस्तावेज प्रशासन को दिखाए तो प्रशासन ने माना कि मौके पर एक हजार वर्गफीट पर भील परिवार का कब्जा है। एसडीएम शिवानी पांडे ने कहा कि पीएम आवास जो वहां बना हुआ है वह बना रहेगा। हमने वहां से जो अस्थाई कब्जे थे, उनको हटाकर भाजपा को आवंटित भूमि का कब्जा दे दिया है।

बुलडोजर के सामने आई वृद्धा

मंगलवार को गुना शहरी तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा, सीएमओ मंजूषा खत्री, कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव पुलिस, राजस्व व नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं आदिवासी समाज के लोग और उनके अभिभाषक हर्ष मेर भी पहुंचे। जेसीबी से जमीन साफ कराई गई और अस्थाई निर्माण हटाकर भाजपा को कब्जा दिलाया गया। इस दौरान एक वृद्धा जेसीबी के आगे आने को हुई, जिसे समझा-बुझाकर शांत कराया गया। (MP News)

Published on:

05 Nov 2025 10:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / आदिवासियों के घर उजाड़ा, अब सरकारी जमीन पर बनेगा भाजपा कार्यालय, मचा बवाल, देखें वीडियो

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

