Big News: कलेक्ट्रेट के पास कचरे में मिले सैकड़ों आयुष्मान कार्ड, लोग बोले- हमें नहीं पता हमारा कार्ड बना गया

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को पांच लाख रुपए तक का किसी निजी अस्पताल इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध रहती है। केंद्र और राज्य सरकार की इस योजना के तहत गुना जिले के चार-पांच निजी अस्पताल पंजीकृत हैं। जहां कोई भी जाकर इस योजना के तहत अपना इलाज करा सकता है। आयुष्मान योजना के तहत इसका लाभ उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो बीपीएल योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध हो. या 75 साल से अधिक उम्र हो।