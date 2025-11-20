Breaking: शादी समारोह में जा रही कार को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, 3 की मौत, काटनी पड़ी कार

Patrika LogoSwitch to English

Breaking: शादी समारोह में जा रही कार को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, 3 की मौत, काटनी पड़ी कार

MP News: गुना में अलसुबह कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हैं। शव निकालने के लिए कार कटवानी पड़ी।

less than 1 minute read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Nov 20, 2025

Horrific Road Accident car-truck collision kills 3 people bhilera guna mp news

car-truck collision kills 3 people in guna (फोटो- सोशल मीडिया)

Road Accident: गुना के बजरंगगढ़ के नजदीक भिलेरा में गुरूवार को अल सुबह 3:00 बजे आरोन से आ रही कार एक ट्रक से जा भिड़ी (car-truck collision)। इससे मौके पर ही तीन युवकों की मौत हो गई चार लोग घायल हो गए।घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर में सवार युवक आरोन से होकर गुना में आयोजित एक शादी समारोह शामिल होने आ रहे थे। घायलों में दो की हालत गंभीर है। (MP News)

शादी समारोह में जा रही थी कार

रात जानकारी के अनुसार कार क्रमांक यूपी 75 एवी-3966 आरोन से चलकर जैसे ही भिलेरा के पास पहुंची आगे चल रहे ट्रक क्रमांक एम पी 09 एच जे-8380 से जा टकराई।जिसमें मेहगाँव भिंड निवासी आकाश चौरसिया श्योपुर का रहने वाला नमो नारायण मीणा और बीनागंज के मनीष जाटव की मौके पर ही मौत हो गई।इसमें भिंड निवासी सूरज जाटव, गुना के वी आईं पी कॉलोनी निवासी पारस एवं योगेश और तेजपुर मुरैना का अजय शाक्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

शव निकालने के लिए काटनी पड़ी कार

यह दुर्घटना इतनी भीषण थी। कार में मृतक फंस गए थे, जिनको कार गैस कटर से काटकर वाहर निकालना पड़ा।घायलों को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसमें दो को भोपाल रेफर कर दिया है।

Updated on:

20 Nov 2025 11:39 am

Published on:

20 Nov 2025 11:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / Breaking: शादी समारोह में जा रही कार को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, 3 की मौत, काटनी पड़ी कार

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

