Breaking: शादी समारोह में जा रही कार को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, 3 की मौत, काटनी पड़ी कार

रात जानकारी के अनुसार कार क्रमांक यूपी 75 एवी-3966 आरोन से चलकर जैसे ही भिलेरा के पास पहुंची आगे चल रहे ट्रक क्रमांक एम पी 09 एच जे-8380 से जा टकराई।जिसमें मेहगाँव भिंड निवासी आकाश चौरसिया श्योपुर का रहने वाला नमो नारायण मीणा और बीनागंज के मनीष जाटव की मौके पर ही मौत हो गई।इसमें भिंड निवासी सूरज जाटव, गुना के वी आईं पी कॉलोनी निवासी पारस एवं योगेश और तेजपुर मुरैना का अजय शाक्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।