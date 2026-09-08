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गुवाहाटी

पत्नी की हत्या के बाद भी नहीं पछताया पति, बोला- जेल से निकला तो उसे भी मार दूंगा; गुवाहाटी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा

Guwahati Murder Case Latest News: गुवाहाटी में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति रामानुज गोस्वामी ने कथित तौर पर अपराध कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक, उसे हत्या का कोई पछतावा नहीं है और वह पत्नी के साथ संबंध के शक वाले व्यक्ति को भी धमकी दे रहा है।
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गुवाहाटी

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Imran Sheikh

Sep 08, 2026

Guwahati Crime News

गुवाहाटी हत्याकांड में मृतका रिया तालुकदार और आरोपी पति रामानुज गोस्वामी की फाइल फोटो। (@sapnamadan)

Assam Crime News: असम के गुवाहाटी में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस को पूछताछ के दौरान कई अहम बातें पता चली हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति रामानुज गोस्वामी ने हत्या की बात कबूल की है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसे पत्नी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। उसने यह भी धमकी दी कि अगर वह कभी जेल से बाहर आया तो उस व्यक्ति को भी मार देगा, जिस पर उसे अपनी पत्नी के साथ संबंध होने का शक था।

पुलिस के मुताबिक, रामानुज ने ये बातें उस समय कहीं, जब उसे पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। रामानुज गुवाहाटी में उबर कैब चलाता था। उसकी शादी करीब छह महीने पहले 25 साल की रिया तालुकदार गोस्वामी से हुई थी। दोनों हटिगांव इलाके में एक फ्लैट में रहते थे। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता था।

परिवार ने फोन किया तो सामने आया मामला

मामला तब सामने आया जब रिया और रामानुज के परिवार वालों का दोनों से संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद परिवार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर हटिगांव थाने की टीम फ्लैट पर पहुंची। वहां पुलिस को रिया का शव मिला।

जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर खून के निशान और सामान बिखरा हुआ मिला। पुलिस ने एक धारदार हथियार भी बरामद किया है। इसे हत्या में इस्तेमाल किए जाने का शक है।

पुलिस के मुताबिक, रिया का सिर उसके शरीर से अलग था और उसे काले रंग की पॉलीथिन में लपेटकर फ्रिज में रखा गया था। उसके शरीर के कुछ हिस्सों और उंगलियों को भी काटे जाने की बात सामने आई है।

फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या शव मिलने से करीब 24 से 48 घंटे पहले हुई होगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है।

पत्नी के दूसरे रिश्ते का था शक

पुलिस का कहना है कि रामानुज को शक था कि रिया का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, ऐसे ही एक झगड़े के दौरान रामानुज ने कथित तौर पर रिया की हत्या कर दी।

पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि हत्या के समय रामानुज ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया था या नहीं। उसके नशे से जुड़े पुराने रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

कुत्तों को शव के हिस्से खिलाने की बात की जांच

जांच के दौरान यह दावा भी सामने आया है कि आरोपी शव के कुछ हिस्सों को कुत्तों को खिलाने की योजना बना रहा था। हालांकि, डीसीपी ईस्ट तबू राम पेगू ने कहा है कि उन्हें इस दावे की जानकारी नहीं है। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी।

फिलहाल सीआईडी, फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट टीम सबूत जुटाने में लगी हैं। पुलिस हत्या की पूरी कड़ी जोड़ने के साथ उस व्यक्ति के बारे में भी पता लगा रही है, जिस पर आरोपी को रिया के साथ संबंध होने का शक था।

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Updated on:

08 Sept 2026 02:30 pm

Published on:

08 Sept 2026 02:29 pm

Hindi News / Assam / Guwahati / पत्नी की हत्या के बाद भी नहीं पछताया पति, बोला- जेल से निकला तो उसे भी मार दूंगा; गुवाहाटी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा

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