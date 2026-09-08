पत्नी की हत्या के बाद भी नहीं पछताया पति, बोला- जेल से निकला तो उसे भी मार दूंगा; गुवाहाटी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा

Assam Crime News: असम के गुवाहाटी में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस को पूछताछ के दौरान कई अहम बातें पता चली हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति रामानुज गोस्वामी ने हत्या की बात कबूल की है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसे पत्नी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। उसने यह भी धमकी दी कि अगर वह कभी जेल से बाहर आया तो उस व्यक्ति को भी मार देगा, जिस पर उसे अपनी पत्नी के साथ संबंध होने का शक था।