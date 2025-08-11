105 साल पुराना मंदिर, 100 करोड़ से अधिक कीमत के आभूषण, हर साल आते हैं एक लाख से ज्यादा यहां भक्त

निगम अधिकारी ने बताया, जन्माष्टमी पर 16 अगस्त को सुबह 10 बजे गठित कमेटी कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल बैंक के लॉकर से आभूषणों निकालकर लाएगी। इसके बाद भगवान का श्रृंगार कर आभूषण पहनाकर पूजा-अर्चना होगी, उसके बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए भगवान के पट खोल दि जाएंगे। रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के बाद कड़ी सुरक्षा में आभूषणों को ल ेजाकर बैंक लॉकर में रखा जाएगा। इस दौरान 200 पुलिसकर्मी व सीसीटीवी कैमरे लगाकर पल-पल की वीडियो ग्राफी कराई जाएगी।