ग्वालियर

Video : रंगबाजों ने कांवड़ यात्रा के दौरान ठनी दुश्मनी का बदला लेने चाचा और भतीजे को कार से कुचला

कांवड़ लाने के दौरान ठनी दुश्मनी का बदला लेने तीन युवकों ने चाचा, भतीजे को घेरकर उन पर दो कार से टक्कर मारीं। फिर भी मन नहीं भरा तो रंगबाजों ने उन्हें जख्मी हालत में भी लाठियों से मारा ...

ग्वालियर

Rizwan Khan

Aug 11, 2025

ग्वालियर. कांवड़ लाने के दौरान ठनी दुश्मनी का बदला लेने तीन युवकों ने चाचा, भतीजे को घेरकर उन पर दो कार से टक्कर मारीं। फिर भी मन नहीं भरा तो रंगबाजों ने उन्हें जख्मी हालत में भी लाठियों से मारा और धमकी दी दोबारा उनसे बैर लिया तो जान लेने में देर नहीं करेंगे। हमला करने वाले और घायल आपस में रिश्तेदार भी हैं। चाचा, भतीजे को कार से कुचलने का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने हमलावरों पर रात साढ़े 11 बजे हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बजाया ढोल

मिलावली (पुरानी छावनी) निवासी अखिलेश किरार ने बताया सावन में गांव के लोग कांवड़ भरने गए थे। वहां से लौटते वक्त उनका राहुल राजपूत से विवाद हो गया। उस वक्त तो बात ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन राहुल और उसके साथी बैर ठान गए। रविवार रात को राहुल, सौरभ और विकास राजपूत इसी रंजिश का बदला लेने पूरी प्लाङ्क्षनग से निकले थे। अखिलेश ने बताया उस वक्त वह भतीजे सौरभ के साथ होटल पर आए थे। राहुल और उसके साथियों को उनकी लोकेशन पता चल गई। इसलिए राहुल कार यूपी 93 वीसी 0100 और सौरभ और विकास कार एमपी 33 सी 5711 लेकर रास्ते में घात लगाकर खड़े हो गए। वह भतीजे के साथ बाइक से घर लौट रहे थे तब राहुल और सौरभ ने दोनों तरफ से कार लेकर उन्हें घेर लिया। दोनों ने कार से उन्हें और भतीजे को टक्कर मार कर सडक़ पर पटका फिर कार बैक कर उन्हें कुचलने की कोशिश की।

जख्मी हालत में पीटा
अखिलेश ने बताया दोनों तरफ से कार की टक्कर से वह और भतीजा सौरभ जख्मी हो गए। तब राहुल, विकास और उसके साथी सौरभ ने उन्हें लाठियों से मारा। खुलेआम गुंडागर्दी से मिलावली के रास्ते पर दहशत हो गई। तमाम लोग जमा हो गए लेकिन बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

इनका कहना: कांवड़ लाने में ठनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तीन युवकों ने चाचा-भतीजे को कार से कुचलने की कोशिश की है। आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
संतोष यादव, पुरानी छावनी टीआई

Published on:

11 Aug 2025 02:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Video : रंगबाजों ने कांवड़ यात्रा के दौरान ठनी दुश्मनी का बदला लेने चाचा और भतीजे को कार से कुचला

