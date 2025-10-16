PM ई-बस: एमपी के इस शहर में 10 रूटों पर दौड़ेंगी 60 इलेक्ट्रिक बसें

MP News:एमपी के ग्वालियर शहर में वाहनों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र के शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम ई-बस योजना के तहत निगम को 60 ई-बस मिलने जा रही है। बसों की पहली खेप नवंबर-दिसंबर में आएगी और इससे शहर की परिवहन व्यवस्था में काफी हद तक सुधार होने की उम्मीद है। लेकिन 77 करोड़ रुपए में आईएसबीटी बनाने वाली प्रेग्मैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा अब तक मुख्य मार्ग यानी बाहर का गेट सहित अन्य छोटे-छोटे कार्य नहीं कराया गया है और निगम भी चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य को चालू नहीं करा पाया है। जबकि अब सिर्फ दो महीने ही बस आने में शेष बचे हुए है।