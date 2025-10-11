Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

बड़ी खबर: एयरफोर्स स्टेशन के पास बांग्लादेशियों का डेरा, महिला-बच्चों समेत 8 गिरफ्तार

MP News: ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा से महज 3.5 किमी दूरी पर बांग्लादेशी नागरिकों का परिवार अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने शुक्रवार को दीनदयाल नगर से 8 लोगों को पकड़ा है।

2 min read

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Oct 11, 2025

Bangladeshi family

Bangladeshi family arrested (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News:ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा से महज 3.5 किमी दूरी पर बांग्लादेशी नागरिकों का परिवार अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने शुक्रवार को दीनदयाल नगर (कोठारी कॉम्प्लेक्स के पास) से 8 लोगों को पकड़ा है। इनमें 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये सभी करीब 12 साल से भारत में रह रहे थे, और इनमें से एक आरोपी एयरफोर्स परिसर के अंदर तक कचरा उठाने जाता रहा है।

ठेकेदार ने बनवाए फर्जी दस्तावेज

पूछताछ में शरीफ ने खुलासा किया कि देवेन्द्र गुर्जर ने ही उसका और उसकी पत्नी का आधार और पैन कार्ड बनवाया था। कार्ड में पिता के नाम की जगह देवेन्द्र का नाम दर्ज कराया गया। देवेन्द्र होटल और संस्थानों से कचरा उठवाने का ठेका लेता था और इसी काम में शरीफ और उसके परिवार को लगाया गया था। वयस्कों को 15 हजार और बच्चों को 6 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता था।

हरियाणा पुलिस के इनपुट से खुला मामला

हरियाणा पुलिस ने 23 सितंबर को पानीपत की बत्रा कॉलोनी से एक बांग्लादेशी परिवार पकड़ा था। पूछताछ में बताया कि ग्वालियर में भी उनके रिश्तेदार रह रहे हैं। इस इनपुट के बाद ग्वालियर पुलिस ने कार्रवाई की और शनिवार को यह गिरफ्तारी हुई।

घुसपैठ कर पहुंचे, ठेकेदार बना पनाहगार

मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ (40) पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी नोफड़ा जिला जसोर (बांग्लादेश) ने बताया कि वह लगभग 12 साल पहले पत्नी नीलिमा (32) और बच्चों रहीम (14) व चुमकी (22) के साथ सरहद पार कर भारत आया था। शरीफ के अनुसार, ग्वालियर में उसे पिंटो पार्क निवासी ठेकेदार देवेन्द्र कंसाना उर्फ देवेन्द्र गुर्जर ने पनाह दी। देवेन्द्र के जरिए ही उसने दीनदयाल नगर में ठिकाना बनाया। बाद में उसका भांजा रातुल (22) और चचेरा भाई आशिक (15) भी दलालों की मदद से यहां आ गए।

तस्दीक के बाद वापस भेजेगा

पकड़े गए लोगों की तस्दीक की जा रही है। इनकी जानकारी राज्य सरकार और उनके जरिए विदेश मंत्रालय को भेजी जाएगी। उसके आधार पर अवैध तरीके से रहने वालों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ वक्त लगेगा। तब इन लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। संदेहियों से भी पूछताछ की जा रही है।- धर्मवीर सिंह यादव, एसएसपी, ग्वालियर

एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तक पहुंच

शरीफ और रातुल ने कबूल किया कि वे सफाई कर्मचारियों के साथ एयरफोर्स स्टेशन परिसर के अंदर कचरा उठाने जाते थे। यह सिलसिला कई महीनों तक चला, हालांकि करीब 10 महीने पहले यहां आना-जाना बंद हुआ। शरीफ ने यह भी बताया कि उसे बांग्लादेश से पिता नूर मोहम्मद लाया था, जो ग्वालियर में कचरा बीनने का काम करता था और बाद में खदान के पास बावड़ी में डूबने से उसकी मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें

करोड़ों का फर्जीवाड़ा: गौरव गृह निर्माण संस्था पर EOW का एक्शन, ये है पूरा मामला
भोपाल
EOW action against Gaurav Housing Society Bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बड़ी खबर: एयरफोर्स स्टेशन के पास बांग्लादेशियों का डेरा, महिला-बच्चों समेत 8 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

35 करोड़ की स्टांप ड्यूटी चोरी, प्रकरण दर्ज करके भूले, अब 40 साल पुरानी फाइलें निकली

The department limited itself to issuing notices, so the parties did not even come to submit their cases; the cases were detected during complaints, audits and inspections.
समाचार

48 घंटे बाद मौसम लेगा भयानक करवट, ‘पश्चिमी विक्षोभ’ बढ़ाएगा ठंडक

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

एमपी में करवाचौथ पर सूट पहनने वाली पत्नी ने मांगी साड़ी तो..थाने पहुंची बात

gwalior
ग्वालियर

ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों पर होने वाला है बड़ा बदलाव, होगा जबरदस्त फायदा

Jyotiraditya Scindia
ग्वालियर

30 साल बाद ‘सरकारी नौकरी’ की उम्मीद नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

(फोटो सोर्स: AI Image)
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.