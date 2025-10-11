बड़ी खबर: एयरफोर्स स्टेशन के पास बांग्लादेशियों का डेरा, महिला-बच्चों समेत 8 गिरफ्तार

मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफ (40) पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी नोफड़ा जिला जसोर (बांग्लादेश) ने बताया कि वह लगभग 12 साल पहले पत्नी नीलिमा (32) और बच्चों रहीम (14) व चुमकी (22) के साथ सरहद पार कर भारत आया था। शरीफ के अनुसार, ग्वालियर में उसे पिंटो पार्क निवासी ठेकेदार देवेन्द्र कंसाना उर्फ देवेन्द्र गुर्जर ने पनाह दी। देवेन्द्र के जरिए ही उसने दीनदयाल नगर में ठिकाना बनाया। बाद में उसका भांजा रातुल (22) और चचेरा भाई आशिक (15) भी दलालों की मदद से यहां आ गए।