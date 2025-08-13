Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में अफसर को पीट-पीटकर मार डाला, परिजनों ने लगाए संगीन आरोप

Gwalior Bank officer- मध्यप्रदेश में एक अफसर को पीट पीटकर मार डाला। प्रदेश के ग्वालियर में यह वारदात हुई।

ग्वालियर

deepak deewan

Aug 13, 2025

Bank officer beaten to death in Gwalior
Bank officer beaten to death in Gwalior

Gwalior Bank officer- मध्यप्रदेश में एक अफसर को पीट पीटकर मार डाला। प्रदेश के ग्वालियर में यह वारदात हुई। यहां के पंजाब नेशनल बैंक में अफसर पंकज शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने महाराजपुरा में शनिचरा रोड स्थित मिनी गोल्डन संस्कार नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों पर हत्या का संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में पंकज को प्रताड़ना दी जा रही थी। इसलिए वह वहां से भाग आया था। पुलिस और चिकित्सकों ने बताया कि पंकज के शरीर पर कई जगहों पर चोट के गहरे निशान हैं। घटना के बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक फरार हो गए हैं। परिजनों की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरु कर दी गई है।

पंजाब नेशनल बैंक के फील्ड ऑफिसर पंकज शर्मा को 25 जुलाई को मिनी गोल्डन संस्कार नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था। वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए लेकिन 12 अगस्त को केंद्र वाले उन्हें जबरन पकड़कर वापस ले गए थे। पंकज को रात भर पीटा जिससे उनकी मौत हो गई।

परिजनों ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 5 बजे हमें बताया कि पंकज की हालत बेहद बिगड़ गई है। ट्रॉमा सेंटर में स्ट्रेचर पर पंकज की लाश पड़ी मिली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमॉर्टम कराया। पंकज के चेहरे, आंख और शरीर में कई जगहों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी को बड़ी सौगात, 377 नई सड़कों की मिली स्वीकृति, निर्माण प्रक्रिया भी चालू हुई
भोपाल
MP gets approval for 377 new roads

पंकज को पकड़ा और वापस ले गए

उपनगर मुरार त्यागी नगर निवासी 33 साल के पंकज शर्मा की एक बेटी है। वे कुछ समय से स्मैक-गांजा पीने लगे थे तो परिजनों ने उन्हें नशामुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया था। मंगलवार सुबह पंकज भागकर अपने घर आ गए। केंद्र वालों ने बड़ागांव खुरैरी में पंकज को पकड़ा और वापस ले गए।

घटना के बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक फरार

बुधवार सुबह नशामुक्ति केंद्र के संचालक विशाल कांकर और हर्ष शिंदे ने परिजनों को फोन कर बताया कि पंकज की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई है। जेएएच के ट्रॉमा सेंटर वह मृत पड़ा मिला। डॉक्टरों ने बताया कि पंकज को यहां पर मृत अवस्था में ही लाया गया था। परिजनों ने पंकज के शव पर जगह-जगह गंभीर चोट के निशान देखे तो हंगामा कर दिया। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र के संचालक पर पंकज की हत्या का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। घटना के बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक विशाल कांकर और हर्ष शिंदे फरार हो गए हैं।

महाराजपुरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया युवक के शरीर पर चोटों के निशान हैं। परिजनों ने नशामुक्ति केंद्र के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। हमने जांच शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बड़े स्कूल में चली गंदी फिल्म, क्लास में लगी एलईडी स्क्रीन पर पोर्न देखते रहे स्टूडेंट
राजगढ़
Students kept watching porn on LED screen in a big school in MP

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 09:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में अफसर को पीट-पीटकर मार डाला, परिजनों ने लगाए संगीन आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.