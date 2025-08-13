एमपी में अफसर को पीट-पीटकर मार डाला, परिजनों ने लगाए संगीन आरोप

Gwalior Bank officer- मध्यप्रदेश में एक अफसर को पीट पीटकर मार डाला। प्रदेश के ग्वालियर में यह वारदात हुई। यहां के पंजाब नेशनल बैंक में अफसर पंकज शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने महाराजपुरा में शनिचरा रोड स्थित मिनी गोल्डन संस्कार नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों पर हत्या का संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में पंकज को प्रताड़ना दी जा रही थी। इसलिए वह वहां से भाग आया था। पुलिस और चिकित्सकों ने बताया कि पंकज के शरीर पर कई जगहों पर चोट के गहरे निशान हैं। घटना के बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक फरार हो गए हैं। परिजनों की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरु कर दी गई है।