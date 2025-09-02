अस्पतालों में ‘कैशलेस इलाज’ को लेकर बड़ा फैसला, मरीजों को बड़ी राहत

MP News: एक सितंबर से बीमा कंपनियों की कैशलेस सुविधा बंद होने की चर्चाओं के बीच ग्वालियर में फिलहाल मरीजों को राहत है। शहर के अस्पतालों में बजाज अलायंज की कैशलेस सुविधा पहले की तरह जारी है। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि एक सितंबर से बीमा कंपनियां कैशलेस सुविधा बंद कर सकती है। इसमें बजाज अलायंज का नाम भी शामिल था।