अस्पतालों में ‘कैशलेस इलाज’ को लेकर बड़ा फैसला, मरीजों को बड़ी राहत

MP News: एक सितंबर से बीमा कंपनियों की कैशलेस सुविधा बंद होने की चर्चाओं के बीच ग्वालियर में फिलहाल मरीजों को राहत है। शहर के अस्पतालों में बजाज अलायंज की कैशलेस सुविधा पहले की तरह जारी है। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि एक सितंबर से बीमा कंपनियां कैशलेस सुविधा बंद कर सकती है। इसमें बजाज अलायंज का नाम भी शामिल था।
हालांकि ग्वालियर में इस तरह का कोई असर अब तक देखने को नहीं मिला है। शहर के अस्पतालों और बीमा एजेंटों का कहना है कि फिलहाल किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और कैश लेस सुविधा पहले की तरह मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है।
जानकारी की मानें तो अगर सुविधा बंद होती है तो मरीजों को पहले इलाज के पैसे खुद चुकाने होंगे। इसके बाद में क्लेम करना पड़ेगा। ऐसे में फिलहाल मरीजों के लिए राहत की खबर है कि ग्वालियर में अभी तक सेवा में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
बजाज अलायंस की कैश लेस सुविधा अभी मरीजों के लिए जारी है। इस संबंध में अस्पतालों इसे बंद करने के लिए कोई आदेश नहीं आया है।- डॉ. राकेश रायजादा, प्रदेश अध्यक्ष एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन