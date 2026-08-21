फर्जी सैलरी स्लिप से बना कंपनी का सीईओ, 11 महीने तक लाखों की पगार लेता रहा, राज खुलते ही एफआइआर

ग्वालियर. फर्जी दस्तावेजों और कूटरचित बैंक स्टेटमेंट के सहारे एक नामी ऑटोमोबाइल कंपनी में सीधे ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का पद हथियाकर 11 महीने तक लाखों रुपये की पगार डकारने वाले शातिर का भंडाफोड़ हुआ है। कंपनी को लंबे समय तक अंधेरे में रखने के बाद जब आरोपी ने अचानक इस्तीफा दिया, तो फुल एंड फाइनल हिसाब-किताब के दौरान उसकी पोल खुल गई। क्राइम ब्रांच पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तुलजा भवानी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के एचआर अवधेश गोस्वामी ने पुलिस को बताया कि कानपुर निवासी देवेंद्र (43) पुत्र रामनरेश दुबे ने पिछले साल 20 अगस्त को उनकी कंपनी में ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट के पद पर ज्वॉइनिंग ली थी। देवेंद्र ने दावा किया था कि वह एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप में ऊंचे पद पर था और उसकी पुरानी पगार 2 लाख 80 हजार 670 रुपये प्रति माह थी। उसने भारी-भरकम पैकेज पर नौकरी हासिल की और बाद में कंपनी ने उसे ग्रुप सीईओ का प्रभार भी सौंप दिया।