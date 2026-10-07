घुसपैठ से एंट्री, बोधगया में मुलाकात, फिर शहरों में फेरा लगाकर एमपी बना ठिकाना

ग्वालियर. चोरी से बॉर्डर क्रॉस कर प्रदेश को सुरक्षित पनाहगाह बनाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सिस्टम के साथ धर्म का चोला ओढ़कर बौद्ध धर्म के लोगों को भी धोखा दिया है। कानून की जद में आए चार बांग्लादेशी घुसपैठिए अब सलाखों से बाहर निकलने के लिए जमानत हासिल करने के लिए जोड़-तोड़ लगा रहे हैं। अभी तक जांच में सामने आ चुका है कि बांग्लादेशियों ने स्लीपर सेल के जरिए सुनियोजित तरीके से बोधगया तक नेटवर्क जमाया है। घुसपैठियों ने बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिम बंगाल के रास्ते बोधगया में पहला ठिकाना बनाया। यहां से मददगारों के जरिए कई बौद्ध धर्म के अनुयायियों में घुसपैठ की और उन्हें धोखा देकर धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर कई प्रदेशों के दौरे कर बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों को सुरक्षित ठिकाना बनाया। इन राजदारों के जरिए फर्जी पहचान पत्र बनवाए।