दिल्ली के जंतर-मंतर पर सुसाइड करने वाले का एमपी से निकला कनेक्शन, बहन के लिए दुखी भाई ने दे दी जान

आदित्य श्रीवास्तव की मृत्यु उपरांत उनके स्थान पर किसी परिजन की अनुकंपा नियुक्ति के लिए हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया था। आदित्य की दो पत्नियां जिसमें पहली शादी हुई थी रश्मि श्रीवास्तव से, उससे तलाक हो गया। दूसरी पत्नी रश्मि सक्सेना है और उसकी मां भी है। अनुकंपा की मांग मां व दूसरी पत्नी रश्मि सक्सेना कर रही थीं। नियमानुसार परिवार के जिस सदस्य के नाम नोमीनेशन होता है, उसको नौकरी मिलती है। नोमीनेशन एक भी सदस्य प्रस्तुत नहीं कर सके।