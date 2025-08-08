‘AI कोर्स’ की सारी सीटें फुल, इन 10 क्षेत्रों में खुलेंगे ‘जॉब’ के तगड़े ऑप्शन

MP News: टेक्नोलॉजी में लगातार आ रहे बदलाव हमारे जीवन और समाज पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। ये बदलाव नए अवसरों और चुनौतियों को पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि विद्यार्थियों में एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की डिमांड तेजी से बढ़ी है। स्थिति यह है कि एमआईटीएस डीम्ड विवि में एआइ से संबंधित एआइ रैबिटिक, एआइ डेटासाइंस, एआईएमएल की सभी सीटें भरी जा चुकी हैं।