‘कुत्तें-बिल्ली’ पालने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, लगेंगे ये 9 डॉक्यूमेंट्स

MP News: नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों और बिल्लियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्य 8 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है और पंजीकरण की प्रक्रिया गांधी प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में ऑफलाइन रूप से की जा रही है। हालांकि, निगम की योजना है कि भविष्य में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि दिल्ली, जयपुर और भोपाल में किया गया है।