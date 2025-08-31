Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला ‘वेतन’, पत्रिका ने किया सवाल…

MP News: वेतन नहीं मिलने का मुख्य कारण भू जल सर्वेक्षण इकाई में पदस्थ प्रभारी अधिकारी को डीडी के पावर नहीं होना है। इससे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है....

ग्वालियर

Astha Awasthi

Aug 31, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के ग्वालियर शहर में सिटी सेंटर स्थित स्टेट वाटर ग्राउंड बोर्ड के संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक-02 में पदस्थ कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान हैं और उनमें आक्रोश है। वेतन नहीं मिलने का मुख्य कारण भू जल सर्वेक्षण इकाई में पदस्थ प्रभारी अधिकारी को डीडी के पावर नहीं होना है। इससे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है।

इस संबंध में जब पत्रिका ने प्रमुख अभियंता के साथ ही अधीक्षण यंत्री राजीव खुराना से सवाल पूछा तो उन्होंने जल्द ही किसी को डीडी पावर देकर वेतन दिलाने की बात कही। वहीं देर शाम जलसंसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा ने पत्र जारी कर जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री पंकज सेंगर को डीडी पावर के अधिकारी दिए।

ये भी पढ़ें

अगले 120 घंटे होगी ‘आफत वाली बारिश’, 19 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
सीहोर
फोटो सोर्स: पत्रिका

हर माह वेतन के रूप में बांटे जाते हैं 20 लाख

कार्यालय वरिष्ठ भूजल विद संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक -2 ग्वालियर कार्यालय में करीब 19 कर्मचारी पदस्थ हैं। करीब 20 लाख रुपए हर माह कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य छोटे-बड़े कार्यों पर खर्च होते हैं। लेकिन प्रभारी सोनाली सिंह को वेतन आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडी) के पावर नहीं होने से वह वेतन की अनुमति नहीं दे पा रही थीं। इससे तीन महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और वह परेशान हैं। कर्मचारियों ने इस संबंध में वरिष्ठ अफसरों से भी शिकायत की है।

जूनियर होने के चलते नहीं मिले थे डीडी पावर

संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई ग्वालियर में करीब तीन महीने पहले सोनाली सिंह को प्रभारी संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई के अधिकारी नियुक्त किया गया है। लेकिन जूनियर होने के चलते उन्हें डीडी के पावर नहीं दिए गए।

प्रभारी कार्यपालन यंत्री को दिए डीडी पवार के अधिकार

जलसंसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि वरिष्ठ भूजल विद संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक-2 ग्वालियर अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी संजय महाजन सहायक भूजल विद को थे, लेकिन वह 31 मई- 2025 को रिटायर हो गए थे। ऐसे में वेतन आहरण के लिए पंकज कुमार सिंह प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग को डीडी के अधिकारी दिए हैं।

इस संबंध में अभी कार्रवाई चल रही है। जल्द ही कर्मचारियों को वेतन दिलाया जाएगा। राजीव खुराना, अधीक्षण यंत्री संभागीय भूजल सर्वेक्षण

ये भी पढ़ें

एमपी के 600 गांवों की ‘भूमि के नक्शें’ होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 01:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला ‘वेतन’, पत्रिका ने किया सवाल…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.