एमपी में कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला ‘वेतन’, पत्रिका ने किया सवाल…

MP News: एमपी के ग्वालियर शहर में सिटी सेंटर स्थित स्टेट वाटर ग्राउंड बोर्ड के संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक-02 में पदस्थ कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान हैं और उनमें आक्रोश है। वेतन नहीं मिलने का मुख्य कारण भू जल सर्वेक्षण इकाई में पदस्थ प्रभारी अधिकारी को डीडी के पावर नहीं होना है। इससे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है।
इस संबंध में जब पत्रिका ने प्रमुख अभियंता के साथ ही अधीक्षण यंत्री राजीव खुराना से सवाल पूछा तो उन्होंने जल्द ही किसी को डीडी पावर देकर वेतन दिलाने की बात कही। वहीं देर शाम जलसंसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा ने पत्र जारी कर जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री पंकज सेंगर को डीडी पावर के अधिकारी दिए।
कार्यालय वरिष्ठ भूजल विद संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक -2 ग्वालियर कार्यालय में करीब 19 कर्मचारी पदस्थ हैं। करीब 20 लाख रुपए हर माह कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य छोटे-बड़े कार्यों पर खर्च होते हैं। लेकिन प्रभारी सोनाली सिंह को वेतन आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडी) के पावर नहीं होने से वह वेतन की अनुमति नहीं दे पा रही थीं। इससे तीन महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और वह परेशान हैं। कर्मचारियों ने इस संबंध में वरिष्ठ अफसरों से भी शिकायत की है।
संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई ग्वालियर में करीब तीन महीने पहले सोनाली सिंह को प्रभारी संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई के अधिकारी नियुक्त किया गया है। लेकिन जूनियर होने के चलते उन्हें डीडी के पावर नहीं दिए गए।
जलसंसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि वरिष्ठ भूजल विद संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक-2 ग्वालियर अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी संजय महाजन सहायक भूजल विद को थे, लेकिन वह 31 मई- 2025 को रिटायर हो गए थे। ऐसे में वेतन आहरण के लिए पंकज कुमार सिंह प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग को डीडी के अधिकारी दिए हैं।
इस संबंध में अभी कार्रवाई चल रही है। जल्द ही कर्मचारियों को वेतन दिलाया जाएगा। राजीव खुराना, अधीक्षण यंत्री संभागीय भूजल सर्वेक्षण