एमपी में कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला ‘वेतन’, पत्रिका ने किया सवाल…

कार्यालय वरिष्ठ भूजल विद संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक -2 ग्वालियर कार्यालय में करीब 19 कर्मचारी पदस्थ हैं। करीब 20 लाख रुपए हर माह कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य छोटे-बड़े कार्यों पर खर्च होते हैं। लेकिन प्रभारी सोनाली सिंह को वेतन आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडी) के पावर नहीं होने से वह वेतन की अनुमति नहीं दे पा रही थीं। इससे तीन महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और वह परेशान हैं। कर्मचारियों ने इस संबंध में वरिष्ठ अफसरों से भी शिकायत की है।