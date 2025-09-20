एमपी में बिक रही नकली रेत, खनिज विभाग के छापों में पकड़ाई बड़ी गड़बड़ी

Sand- एमपी में अब नकली रेत भी बनने और बिकने लगी है। प्रदेश के ग्वालियर यह बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई। यहां नकली रेत के काले कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग के छापों में नकली रेत की बड़ी मात्रा पकड़ाई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नकली मिलावटी रेत का भंडार देखकर सन्न रह गए। पता चला कि यहां पहाड़ की गिट्टी से रेत बनाई जा रही थी और असली रेत मिलाकर बेचा जा रहा था। नकली रेत बनाने में काम आनेवाले मोटर पंप और पाइप भी मौके से जब्त किए गए हैं। अवैध कारोबारियों पर वन और खनिज एक्ट के तहत केस दर्ज किए हैं।