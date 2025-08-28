आने वाली गेंहूं की 14 नई किस्में…शरीर में नहीं होगी ‘जिंक-आयरन’-‘प्रोटीन’ की कमी

गेहूं की 14 किस्में जो अगले वर्ष तक किसानों के बीच आने वाली है। उन किस्मों में जिंक, आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगा। जिंक और आयरन 45 पीपीएम एवं प्रोटीन 13.5 प्रतिशत उपलब्धता होगी। जिससे भोजन में आयरन, जिंक और प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। गोष्ठी के तीसरे दिन पहले सत्र में वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए कई प्रस्तुतिकरण हुए।