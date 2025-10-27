छठ पूजा पर ‘सोना-चांदी’ की कीमतों में जोरदार गिरावट, चेक करें लेटेस्ट रेट

चांदी महंगी होने से इसका मार्जिन भी बढ़ गया था। यानी पहले की तुलना में दोगुना से ज्यादा मार्जिन चुकाने पर चांदी बुक की जा रही थी। मार्जिन बढ़ाने के पीछे की वजह चांदी महंगी होने के साथ ही बाजार में प्योर माल की दिक्कत आना भी था। पहले जहां एक किलो चांदी की खरीदी पर 7 से 8 हजार रुपए मार्जिन चुकाना पड़ता था, ये बढ़कर 20 हजार रुपए तक जा पहुंचा था।