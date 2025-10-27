छठ पूजा पर ‘सोना-चांदी’ की कीमतों में जोरदार गिरावट, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold and Silver Price
Gold-Silver Rate: दोनों कीमती धातु सोना-चांदी के दाम आसमान पर जाने के बाद पिछले 10 दिनों से नीचे की ओर हैं। 10 दिनों के भीतर ही जहां चांदी के दाम 28 हजार रुपए प्रति किलो तक टूट चुके हैं, वहीं सोना 6,000 रुपए प्रति दस ग्राम तक नीचे आ चुका है। यही सोना-चांदी दिवाली से पहले तक लगातार तेजी दिखा रहे थे।
सोना-चांदी के दाम नीचे आने से सराफा बाजार में आने वाले दिनों में शुरू होने वाले सहालग सीजन की खरीदारी का दौर फिर से दिखने लगा है। हालांकि सराफा कारोबारियों के मुताबिक अभी भी बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।
चांदी महंगी होने से इसका मार्जिन भी बढ़ गया था। यानी पहले की तुलना में दोगुना से ज्यादा मार्जिन चुकाने पर चांदी बुक की जा रही थी। मार्जिन बढ़ाने के पीछे की वजह चांदी महंगी होने के साथ ही बाजार में प्योर माल की दिक्कत आना भी था। पहले जहां एक किलो चांदी की खरीदी पर 7 से 8 हजार रुपए मार्जिन चुकाना पड़ता था, ये बढ़कर 20 हजार रुपए तक जा पहुंचा था।
दरअसल एमसीएक्स पर जब चांदी बुक कराते हैं तो इतनी राशि जमा कराना पड़ती है। इसे मार्जिन कहते हैं। हालांकि अब चांदी के दाम उतरने के बाद मार्जिन मनी भी 8 हजार रुपए हो गया है। कमोबेश यही हाल सोने का भी है।
सोना स्टैंडर्ड 24 कैरेट- 1,28,500 रुपए
चांदी 1,82,000 रुपए प्रति किलो
27 अक्टूबर को सोना-चांदी के दाम
सोना स्टैंडर्ड 24 कैरेट- 1,22,500 रुपये
चांदी 1,42,910 रुपए प्रति किलो
सोना एवं चांदी व्यवसायी संघ लश्कर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन ने बताया कि सोना-चांदी के रिकॉर्ड दाम बढ़ने के बाद गिरावट का दौर जारी है। इससे बाजार में खरीदारी का माहौल बनने लगा है।
सोमवार को बाजार खुलने के बाद आगे की खरीदारी तय होगी। वैसे अभी थोड़ा करेक्शन और आने की उमीद लग रही है। सराफा कारोबारी गौरव गोयल ने बताया कि सोना-चांदी के दामों में गिरावट जरूरी थी, इसके बाद अब लोग खरीदारी करने लगे हैं।
