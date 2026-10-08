ग्वालियर में फिटनेस क्लबों की फिटनेस फुल, टैक्स में गड़बड़ी!

ग्वालियर. शहर में बॉडी बनाने के नाम पर फिटनेस क्लबों में हर महीने लाखों का कारोबार हो रहा है, लेकिन टैक्स के मामले में कई क्लब संचालकों की ‘फिटनेस’ सवालों के घेरे में है। 30 से ज्यादा बड़े फिटनेस क्लबों में रोजाना 150 से 200 सदस्य पहुंच रहे हैं। फीस 1500 से 3000 रुपए महीना है। इसके अलावा पर्सनल ट्रेनिंग, डाइट प्लान और सप्लीमेंट के नाम पर अलग कमाई हो रही है। इसके बावजूद कई क्लबों के कागजों में सालाना टर्नओवर 15 से 18 लाख रुपए के आसपास ही बताया जा रहा है। सेहत को लेकर बढ़ती जागरूकता के साथ फिटनेस कारोबार अब जीएसटी विभाग की निगाह में भी है। हाल ही में सीजीएसटी भोपाल की निवारक शाखा ने कई बड़े फिटनेस क्लबों में एक करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का खुलासा करते हुए कार्रवाई की है। इसके बाद ग्वालियर के क्लब भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।