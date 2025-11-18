Gwalior Car Accident: मौत से पहले गाते-डांस करते जा रहे थे पांचों दोस्त, 150 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ा रहे थे कार

Gwalior Car Accident: प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार कार बनी भीषण हादसे का कारण। (फोटो: पत्रिका)
Gwalior Car Accident: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बर्थडे से लौट रहे 5 दोस्तों की भयावह मौत का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इन दोस्तों ने मौत से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। जिसे देखते हुए एमपी पुलिस की प्रारंभिक जांच में कार की रफ्तार को ही भीषण हादसे का कारण माना जा रहा है। इस वीडियो में पांचों युवक चलती फॉर्च्यूनर कार में नाचते-गाते नजर आ रहे हैं।
बता दें कि ये हादसा रविवार की सुबह हुआ था। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर सिकरौदा चौराहे के पास ये हादसा हुआ था। तेज रफ्तार से आती फॉर्च्यूनर कार आगे चल रही रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में पांचों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार से शव निकालते समय मृतक प्रिंस के हाथ में एप्पल की स्मार्ट वॉच 6.02 बजे सुबह के समय पर आकर थम गई थी। इसके आधार पर पुलिस का कहना है कि हादसे से महज 13 किलोमीटर पहले जौरासी मंदिर पर स्टॉपेज लेने के बाद युवकों ने इस दूरी को केवल 6-7 मिनट में ही पूरा कर लिया था। पुलिस आशंका जता रही है कि हादसे के समय कार की स्पीड 150-151 किमी प्रतिघंटा रही होगी।
पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को भी पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ड्राइवर का नाम बताते हुए इसे बार-बार बदला है। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है।
सभी मृतक युवक महाराजपुरा थाना इलाके के डीडी नगर के रहने वाले थे। उनकी पहचान, प्रिंस राजावत, अभिमन्यु तोमर, आदित्य जादौन, राज पुरोहित और कौशलेंद्र भदौरिया के रूप में की गई है। पुलिस को जांच के दौरान कार से शराब की बोतलें भी मिली हैं। इससे पुलिस को शक है कि युवक शराब के नशे में भी होंगे।
