Gwalior Car Accident: मौत से पहले गाते-डांस करते जा रहे थे पांचों दोस्त, 150 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ा रहे थे कार

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार से शव निकालते समय मृतक प्रिंस के हाथ में एप्पल की स्मार्ट वॉच 6.02 बजे सुबह के समय पर आकर थम गई थी। इसके आधार पर पुलिस का कहना है कि हादसे से महज 13 किलोमीटर पहले जौरासी मंदिर पर स्टॉपेज लेने के बाद युवकों ने इस दूरी को केवल 6-7 मिनट में ही पूरा कर लिया था। पुलिस आशंका जता रही है कि हादसे के समय कार की स्पीड 150-151 किमी प्रतिघंटा रही होगी।