Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

Gwalior Car Accident: मौत से पहले गाते-डांस करते जा रहे थे पांचों दोस्त, 150 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ा रहे थे कार

Gwalior car Accident: मौत से पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया था इन 5 दोस्तों ने वीडियो, एमपी पुलिस की प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका 150-151 की स्पीड से चला रहे थे कार...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Sanjana Kumar

Nov 18, 2025

Gwalior Car Accident

Gwalior Car Accident: प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार कार बनी भीषण हादसे का कारण। (फोटो: पत्रिका)

Gwalior Car Accident: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बर्थडे से लौट रहे 5 दोस्तों की भयावह मौत का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इन दोस्तों ने मौत से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। जिसे देखते हुए एमपी पुलिस की प्रारंभिक जांच में कार की रफ्तार को ही भीषण हादसे का कारण माना जा रहा है। इस वीडियो में पांचों युवक चलती फॉर्च्यूनर कार में नाचते-गाते नजर आ रहे हैं।

सिरोल थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 पर हुआ था हादसा

बता दें कि ये हादसा रविवार की सुबह हुआ था। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर सिकरौदा चौराहे के पास ये हादसा हुआ था। तेज रफ्तार से आती फॉर्च्यूनर कार आगे चल रही रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में पांचों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

13 किलोमीटर की दूरी 6-7 मिनट में पूरी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार से शव निकालते समय मृतक प्रिंस के हाथ में एप्पल की स्मार्ट वॉच 6.02 बजे सुबह के समय पर आकर थम गई थी। इसके आधार पर पुलिस का कहना है कि हादसे से महज 13 किलोमीटर पहले जौरासी मंदिर पर स्टॉपेज लेने के बाद युवकों ने इस दूरी को केवल 6-7 मिनट में ही पूरा कर लिया था। पुलिस आशंका जता रही है कि हादसे के समय कार की स्पीड 150-151 किमी प्रतिघंटा रही होगी।

पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को भी पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ड्राइवर का नाम बताते हुए इसे बार-बार बदला है। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है।

कार से मिली थी शराब की बोतलें

सभी मृतक युवक महाराजपुरा थाना इलाके के डीडी नगर के रहने वाले थे। उनकी पहचान, प्रिंस राजावत, अभिमन्यु तोमर, आदित्य जादौन, राज पुरोहित और कौशलेंद्र भदौरिया के रूप में की गई है। पुलिस को जांच के दौरान कार से शराब की बोतलें भी मिली हैं। इससे पुलिस को शक है कि युवक शराब के नशे में भी होंगे।

ये भी पढ़ें

ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पांच दोस्तों की मौके पर मौत, परिजन बोले रेत माफिया जिम्मेदार
ग्वालियर
Gwalior road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 01:36 pm

Published on:

18 Nov 2025 01:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior Car Accident: मौत से पहले गाते-डांस करते जा रहे थे पांचों दोस्त, 150 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ा रहे थे कार

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अगले 26 घंटे खतरनाक होगा मौसम, चलेगी कंपाने वाली ‘शीतलहर’, Yellow Alert जारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

एसडीएम निलंबित, दो महीने में विभागीय जांच भी पूरी की जाएगी, भिंड कलेक्टर ने गलत शपथ पत्र देकर की अवमानना

Case of wrong entry of government land in the name of Dandaura Government Trust
समाचार

जेल में बंदी खेलेंगे क्रिकेट, जानिए क्या है प्लान

जेल में बंदी खेलेंगे क्रिकेट, जानिए क्या है प्लान
समाचार

महाआर्यमन के बर्थ-डे पर ‘ज्योतिरादित्य’ ने ‘गोल्डन सिटी’ घूमने का प्लान बनाया, इस लक्जरी होटल में होगा सेलिब्रेशन

ग्वालियर

ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पांच दोस्तों की मौके पर मौत, परिजन बोले रेत माफिया जिम्मेदार

Gwalior road Accident
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.