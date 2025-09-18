MP के इस शहर को मिली मंजूरी, तैयार होंगे ‘आलू’ की 4 नई किस्मों के बीज

ये सभी किस्में उच्च पोषक तत्वों से युक्त हैं। इन चार किस्म में से दो किस्में लोगों के खाने के लिए और दो प्रस्संकरण कर चिप्स बनाने के लिए तैयार की गई हैं। यहां चारों किस्मों के बीज भी तैयार किए जाएंगे और उसके बाद दूसरे राज्यों के किसानों को दिए जाएंगे।- डॉ. सुभाष कटारे, प्रमुख, आलू अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर