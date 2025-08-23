निगम का काम छोड़ अपर आयुक्त के पति के शोरूम पर कर्मचारी कर रहे काम, सनसनीखेज आरोप

MP News: ग्वालियर निगम परिषद में भाजपा-कांग्रेस के पार्षद अब जनता के मुद्दों को छोड़ अपने मुद्दों पर बहस में लगे रहे। बैठक में पार्षद देवेन्द्र राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा, निगम में अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला के पति के शोरूम पर निगम कर्मचारी ध्रुव सोलंकी व गौरव कुशवाह काम कर रहे हैं, उनका वेतन निगम से निकल रहा। राठौर ने यह भी आरोप लगाया है कि अपर आयुक्त के पति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। पार्षद राठौर ने कहा, अगर उन्हें कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेदारी मैडम व उनके पति की होगी। इस मामले में अपर आयुक्त से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया।