ट्रेन की लोको पायलट सीट पर आ बैठा सनकी, चालक से बोला- ‘ट्रेन मैं चलाउंगा’, यात्रियों में हड़कंप, Video

Gwalior Railway Station Video : मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्वालियर से कैलारस जाने वाली मेमू ट्रेन के इंजन पर एक शख्स अचानक से आ चढ़ा और लोको पायलट की सीट पर बैठते हुए पायलट सो बोला- 'आज ट्रेन में चलाउंगा, सभी से बोलो जल्दी बैठ जाएं'। सहायक लोको पायलट ने उसे पायलट कैबिन से उतरने को कहा तो शख्स ने हंगामा शुरु कर दिया और ट्रेन चलाने की जिद पर अड़ गया। बताया जा रहा है कि, शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसे काफी जद्दोजहद के बाद रेलवे के आला अधिकारियों और जीआरपी जवानों ने बाहर निकाला।
बताया जा रहा है कि युवक की हरकत चंद सैकंडों में ही स्टेशन पर आग की तरह फैल गई, जिसके चलते ट्रेन में बैठे यात्री घबराकर प्लेटफॉर्म पर उतरकर खड़े हो गए। लोगों को डर था कि, मानसिक विक्षिप्त शख्स पायलट सीट पर बैठा है। अगर हटाए जाने से पहले वो गलती से कोई बटन दबा दे, जिससे ट्रेन चल पड़े या किसी हादसे की चपेट में आ जाए तो उनकी जिंदगी संकट में पड़ सकती है। देखते ही देखते स्टेशन पर हड़कंप मच गया। कई यात्री ट्रेन चलाने की जिद पर अड़े युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने लगे। कई लोगों ने वीडियो भी रिकॉर्ड करना शुरु कर दिये, जो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं।
वीडियो पर गौर करें तो एक तरफ ट्रेन की लोको पायलट सीट पर एक शख्स बैठा है, जो सामने आ रहे लोगों से जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठने को कह रहा है। वहीं, नजदीक खड़े सहायक लोको पायलट ने उसे उतरने को कहा तो शख्स ने हंगामा शुरु कर दिया और ट्रेन चलाने की जिद पर अड़ गया। इस दौरान ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों की संख्या में यात्री खड़े परेशान भी होते नजर आए। कोई उसे पागल कह रहा था तो कोई शराबी। बाद में पता चला कि, शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त ही था। बाद में 3-4 सहायक लोको पायलट इंजन में आए और कड़ी जद्दोजहद के बाद शख्स को पायलट कैबिन से बाहर निकाला। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
ग्वालियर से कैलारस के लिए मेमू शाम 4.55 बजे रवाना होती है। ये ट्रेन प्लेटफार्म नंबर-3 पर करीब एक घंटे पहले आ जाती है। सोमवार को भी ये ट्रेन शाम 4 बजे से पहले प्लेटफार्म पर आ गई थी। ट्रेन के इंजन पर तैनात सहायक लोको पायलट की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वे सहायक लोको पायलट की सीट पर बैठ गया। बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया।
मेमू ट्रेन में दो इंजन होते हैं। ये मानसिक विक्षिप्त ट्रेन के दूसरे इंजन (झांसी एंड) की तरफ चढ़ गया। जबकि, ट्रेन को आगरा एंड की तरफ से बिरला नगर से कैलारस की तरफ जाना था। बताया ये भी जा रहा है कि, इसी मानसिक व्यक्ति ने प्लेटफार्म नंबर-एक पर भी सोमवार को कुछ देर पहले यात्रियों के साथ हंगामा किया था।
दरअसल, ग्वालियर रेलवे स्टेशन से मुरैना जिले के सुमावली सबलगढ़ तक जाने वाली मेमू ट्रेन से हर दिन हजारों की संख्या में पैसेंजर यात्रा करते हैं। ये ट्रेन छोटे-छोटे स्टेशनों पर लोगों के लिए बड़ी सहूलियत का साधन मानी जाती है। लेकिन सोमवार को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा मामला सामने आया। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। फिलहाल, रेलवे मामले की जांच में जुट गया है।