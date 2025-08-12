ट्रेन की लोको पायलट सीट पर आ बैठा सनकी, चालक से बोला- ‘ट्रेन मैं चलाउंगा’, यात्रियों में हड़कंप, Video

वीडियो पर गौर करें तो एक तरफ ट्रेन की लोको पायलट सीट पर एक शख्स बैठा है, जो सामने आ रहे लोगों से जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठने को कह रहा है। वहीं, नजदीक खड़े सहायक लोको पायलट ने उसे उतरने को कहा तो शख्स ने हंगामा शुरु कर दिया और ट्रेन चलाने की जिद पर अड़ गया। इस दौरान ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों की संख्या में यात्री खड़े परेशान भी होते नजर आए। कोई उसे पागल कह रहा था तो कोई शराबी। बाद में पता चला कि, शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त ही था। बाद में 3-4 सहायक लोको पायलट इंजन में आए और कड़ी जद्दोजहद के बाद शख्स को पायलट कैबिन से बाहर निकाला। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।