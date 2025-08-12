12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

ट्रेन की लोको पायलट सीट पर आ बैठा सनकी, चालक से बोला- ‘ट्रेन मैं चलाउंगा’, यात्रियों में हड़कंप, Video

Gwalior Railway Station Video : ग्वालियर से कैलारस जाने वाली मेमू ट्रेन के इंजन पर एक शख्स अचानक से आ चढ़ा और लोको पायलट की सीट पर बैठते हुए पायलट सो बोला- 'आज ट्रेन में चलाउंगा, सभी से बोलो जल्दी बैठ जाएं'।

ग्वालियर

Faiz Mubarak

Aug 12, 2025

Gwalior Railway Station Video
रेलवे स्टेशन पर मानसिक विक्षिप्त का ड्रामा (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Gwalior Railway Station Video : मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्वालियर से कैलारस जाने वाली मेमू ट्रेन के इंजन पर एक शख्स अचानक से आ चढ़ा और लोको पायलट की सीट पर बैठते हुए पायलट सो बोला- 'आज ट्रेन में चलाउंगा, सभी से बोलो जल्दी बैठ जाएं'। सहायक लोको पायलट ने उसे पायलट कैबिन से उतरने को कहा तो शख्स ने हंगामा शुरु कर दिया और ट्रेन चलाने की जिद पर अड़ गया। बताया जा रहा है कि, शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसे काफी जद्दोजहद के बाद रेलवे के आला अधिकारियों और जीआरपी जवानों ने बाहर निकाला।

बताया जा रहा है कि युवक की हरकत चंद सैकंडों में ही स्टेशन पर आग की तरह फैल गई, जिसके चलते ट्रेन में बैठे यात्री घबराकर प्लेटफॉर्म पर उतरकर खड़े हो गए। लोगों को डर था कि, मानसिक विक्षिप्त शख्स पायलट सीट पर बैठा है। अगर हटाए जाने से पहले वो गलती से कोई बटन दबा दे, जिससे ट्रेन चल पड़े या किसी हादसे की चपेट में आ जाए तो उनकी जिंदगी संकट में पड़ सकती है। देखते ही देखते स्टेशन पर हड़कंप मच गया। कई यात्री ट्रेन चलाने की जिद पर अड़े युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने लगे। कई लोगों ने वीडियो भी रिकॉर्ड करना शुरु कर दिये, जो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

स्कूल में छात्र से पैर दबवाने वाली टीचर के साथ प्रिंसिपल पर भी एक्शन, वीडियो सामने आने पर गिरी गाज
भोपाल
School Teacher Massage Video

10-15 मिनट चला हाईवोल्टेज ड्रामा

वीडियो पर गौर करें तो एक तरफ ट्रेन की लोको पायलट सीट पर एक शख्स बैठा है, जो सामने आ रहे लोगों से जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठने को कह रहा है। वहीं, नजदीक खड़े सहायक लोको पायलट ने उसे उतरने को कहा तो शख्स ने हंगामा शुरु कर दिया और ट्रेन चलाने की जिद पर अड़ गया। इस दौरान ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों की संख्या में यात्री खड़े परेशान भी होते नजर आए। कोई उसे पागल कह रहा था तो कोई शराबी। बाद में पता चला कि, शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त ही था। बाद में 3-4 सहायक लोको पायलट इंजन में आए और कड़ी जद्दोजहद के बाद शख्स को पायलट कैबिन से बाहर निकाला। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।

यहां से शुरु हुआ हंगामा

ग्वालियर से कैलारस के लिए मेमू शाम 4.55 बजे रवाना होती है। ये ट्रेन प्लेटफार्म नंबर-3 पर करीब एक घंटे पहले आ जाती है। सोमवार को भी ये ट्रेन शाम 4 बजे से पहले प्लेटफार्म पर आ गई थी। ट्रेन के इंजन पर तैनात सहायक लोको पायलट की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वे सहायक लोको पायलट की सीट पर बैठ गया। बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया।

मेमू में होते हैं दो इंजन

मेमू ट्रेन में दो इंजन होते हैं। ये मानसिक विक्षिप्त ट्रेन के दूसरे इंजन (झांसी एंड) की तरफ चढ़ गया। जबकि, ट्रेन को आगरा एंड की तरफ से बिरला नगर से कैलारस की तरफ जाना था। बताया ये भी जा रहा है कि, इसी मानसिक व्यक्ति ने प्लेटफार्म नंबर-एक पर भी सोमवार को कुछ देर पहले यात्रियों के साथ हंगामा किया था।

सोमवार का बताया जा रहा मामला

दरअसल, ग्वालियर रेलवे स्टेशन से मुरैना जिले के सुमावली सबलगढ़ तक जाने वाली मेमू ट्रेन से हर दिन हजारों की संख्या में पैसेंजर यात्रा करते हैं। ये ट्रेन छोटे-छोटे स्टेशनों पर लोगों के लिए बड़ी सहूलियत का साधन मानी जाती है। लेकिन सोमवार को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा मामला सामने आया। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। फिलहाल, रेलवे मामले की जांच में जुट गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 12:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ट्रेन की लोको पायलट सीट पर आ बैठा सनकी, चालक से बोला- ‘ट्रेन मैं चलाउंगा’, यात्रियों में हड़कंप, Video

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.