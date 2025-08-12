12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

अगले चार दिन 13,14,15,16 अगस्त को ‘तांडव’ मचाएगी बारिश, अलर्ट जारी

Mp weather: 15 अगस्त से दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है.....

ग्वालियर

Astha Awasthi

Aug 12, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

Mp weather: एमपी के ग्वालियर शहर में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम होने के बावजूद लोगों को चिपचिपी गर्मी का अहसास कराता रहा। न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

शहर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर में हल्की बारिश हुई, जिससे कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश थमते ही उमस और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार, ग्वालियर में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई।

बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से नमी युक्त हवाएं उत्तर-पश्चिमी मध्यप्रदेश तक पहुंच रही हैं, जिससे बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। यदि यह प्रणाली अपेक्षा के अनुरूप सक्रिय रही, तो 13-14-15 अगस्त के बीच बारिश हो सकती है। 16 अगस्त से दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है। इसका मालवा निमाड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव रहेगा। प्रदेश में अब तक औसत से 29.5% अधिक बारिश हो चुकी है।

इन जिलों में अलर्ट जारी

13 अगस्त: ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, कटनी, सागर, टीकमगढ़ में भी बारिश हो सकती है।

14 अगस्त: छतरपुर, सतना, पन्ना, रीवा, मैहर, दमोह, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है।

15 अगस्त: दक्षिणी हिस्से के जिलों में बारिश हो सकती है।

16 अगस्त: भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 04:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अगले चार दिन 13,14,15,16 अगस्त को ‘तांडव’ मचाएगी बारिश, अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.