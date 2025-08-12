अगले चार दिन 13,14,15,16 अगस्त को ‘तांडव’ मचाएगी बारिश, अलर्ट जारी

Mp weather: एमपी के ग्वालियर शहर में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम होने के बावजूद लोगों को चिपचिपी गर्मी का अहसास कराता रहा। न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
शहर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर में हल्की बारिश हुई, जिससे कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश थमते ही उमस और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार, ग्वालियर में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से नमी युक्त हवाएं उत्तर-पश्चिमी मध्यप्रदेश तक पहुंच रही हैं, जिससे बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। यदि यह प्रणाली अपेक्षा के अनुरूप सक्रिय रही, तो 13-14-15 अगस्त के बीच बारिश हो सकती है। 16 अगस्त से दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है। इसका मालवा निमाड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव रहेगा। प्रदेश में अब तक औसत से 29.5% अधिक बारिश हो चुकी है।
13 अगस्त: ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, कटनी, सागर, टीकमगढ़ में भी बारिश हो सकती है।
14 अगस्त: छतरपुर, सतना, पन्ना, रीवा, मैहर, दमोह, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है।
15 अगस्त: दक्षिणी हिस्से के जिलों में बारिश हो सकती है।
16 अगस्त: भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है।