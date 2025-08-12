अगले चार दिन 13,14,15,16 अगस्त को ‘तांडव’ मचाएगी बारिश, अलर्ट जारी

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से नमी युक्त हवाएं उत्तर-पश्चिमी मध्यप्रदेश तक पहुंच रही हैं, जिससे बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। यदि यह प्रणाली अपेक्षा के अनुरूप सक्रिय रही, तो 13-14-15 अगस्त के बीच बारिश हो सकती है। 16 अगस्त से दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है। इसका मालवा निमाड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव रहेगा। प्रदेश में अब तक औसत से 29.5% अधिक बारिश हो चुकी है।