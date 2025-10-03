Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

Monsoon ने मारी पलटी, 5-6-7 अक्टूबर को ‘धमाकेदार बारिश’ की चेतावनी, IMD अलर्ट

MP Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक इसका असर ग्वालियर अंचल में 5 से 7 अक्टूबर के बीच दिखेगा और तेज बारिश की संभावना है।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 03, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather Update: मध्यप्रदेश के कई जिलों में मौसम लगातार बदल रहा है। बात ग्वालियर शहर की करें तो यहां मौसम बदलना शुरु हो गया है। बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका असर ग्वालियर अंचल में 5 से 7 अक्टूबर के बीच दिखेगा और तेज बारिश की संभावना है।

यदि पूर्वानुमान सही रहा तो किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। धान में इस समय बालियां निकल चुकी हैं, ऐसे में बारिश से फसल खराब हो सकती है। वहीं, सरसों की बोवनी पहले से पिछड़ रही है और यदि 15 नवंबर के बाद बोई जाएगी तो उत्पादन प्रभावित होगा।

मानसून गया, सिस्टम बाकी

मानसून विदाई ले चुका है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम बन रहे हैं। पहला सिस्टम महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बारिश करा चुका है, अब नया सिस्टम उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ एक चक्रवातीय घेरा भी विकसित हो रहा है, जिससे बारिश की संभावना और बढ़ गई है।

तापमान में गिरावट, ठंडक का अहसास

बीते दिन बादलों और ठंडी हवा के कारण अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली और हल्की ठंडक का अहसास हुआ। वहीं, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है, लेकिन हवा में नमी और ठंडक के कारण मौसम सुहावना रहा।

भोपाल

Published on:

03 Oct 2025 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Monsoon ने मारी पलटी, 5-6-7 अक्टूबर को ‘धमाकेदार बारिश’ की चेतावनी, IMD अलर्ट

