Monsoon ने मारी पलटी, 5-6-7 अक्टूबर को ‘धमाकेदार बारिश’ की चेतावनी, IMD अलर्ट

MP Weather Update: मध्यप्रदेश के कई जिलों में मौसम लगातार बदल रहा है। बात ग्वालियर शहर की करें तो यहां मौसम बदलना शुरु हो गया है। बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका असर ग्वालियर अंचल में 5 से 7 अक्टूबर के बीच दिखेगा और तेज बारिश की संभावना है।