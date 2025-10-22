Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

हाईकोर्ट ने रद्द किया ‘एक्सीडेंट मुआवजा’, लापरवाही सिद्ध नहीं तो ‘क्लेम’ नहीं

MP News: इस आदेश को एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी...

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 22, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भिंड द्वारा दिए गए मुआवजे के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति हृदेश की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि जब वाहन चालक की लापरवाही सिद्ध नहीं होती, तब मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे का दावा मान्य नहीं होता। यह मामला वर्ष 2017 के एक सड़क हादसे से संबंधित था, जिसमें पदमचंद्र जैन को दुर्घटना में चोटें आई थीं। दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी एवं वाहन स्वामी को संयुक्त रूप से 84,300 रुपए मुआवजा अदा करने का आदेश दिया था।

इस आदेश को एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। दावा अधिकरण ने स्वयं यह माना था कि दुर्घटना के समय चालक शिवम शिवहरे वाहन नहीं चला रहा था और उसकी लापरवाही सिद्ध नहीं हुई थी। केवल वाहन के उपयोग के आधार पर मुआवजा प्रदान कर दिया गया, जो कि कानूनन उचित नहीं है।

केवल गंभीर चोटें आई थीं

अदालत ने धारा 140 (नो-फॉल्ट लायबिलिटी) का भी संदर्भ देते हुए कहा कि यह प्रावधान केवल मौत अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में लागू होता है, जबकि वर्तमान मामले में पीड़ित को केवल गंभीर चोटें आई थीं, स्थायी विकलांगता नहीं। इस प्रकार कोर्ट ने दावा अधिकरण का आदेश रद्द करते हुए बीमा कंपनी की अपील स्वीकार कर ली। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिना लापरवाही सिद्ध हुए मुआवजे का अधिकार नहीं बनता।

ये भी पढ़ें

अब प्लेसमेंट की टेंशन खत्म, AI स्टूडेंट्स को दिलाएगा ‘इंटरनेशनल पैकेज’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 01:41 pm

Published on:

22 Oct 2025 01:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / हाईकोर्ट ने रद्द किया ‘एक्सीडेंट मुआवजा’, लापरवाही सिद्ध नहीं तो ‘क्लेम’ नहीं

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मथुरा के पास मालगाड़ी बेपटरी, वंदे भारत, शताब्दी समेत दर्जनों ट्रेन करनी पड़ी कैंसिल

Train-Cancelled-1
ग्वालियर

साक्ष्यों में विरोधाभाष, तीन दिन देर से भेजे नमूने, कानून का भी पालन नहीं, मामला संदिग्ध होने पर आरोपी दोषमुक्त

Oxytocin injections were recovered from the accused – independent witnesses also did not support the prosecution story
ग्वालियर

दिवाली की रात ग्वालियर के 30 स्थानों पर लगी आग, कहीं गाड़ी तो कहीं गोदाम जलकर खाक

gwalior news
ग्वालियर

भाजपा नेता पर गोली चलाने वाला पकड़ाया, गाल को छूकर निकली थी गोली

gwalior
ग्वालियर

ट्रक में पौधों के बीच छिपाकर दिल्ली ले जाया जा रहा था लाखों का गांजा

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.