रेलवे का ऐलान, ऋषिकेश, हरिद्वार और प्रयागराज जाने के लिए चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें !

Indian Railway: गर्मी के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए चार ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के संचालन से खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को काफी लाभ मिलेगा। हर साल गर्मी के मौसम में ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ रहती है, जिससे कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में भी कई प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ही रेलवे ने यह निर्णय लिया है, ताकि यात्रियों को यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिल सकें।