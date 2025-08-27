नहाते समय बाथरूम में झांकते हैं स्वीपर अंकल… डरी-सहमी छात्राओं ने पर्ची लिखकर खोली पोल

Katiaghat Hostel Bathroom Scandal: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कटियाघाट इलाके से शर्मनासार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रह रही छात्राओं ने गंभीर शिकायत की है कि हॉस्टल का स्वीपर अंकल नहाते समय उन्हें झांकता है। दिल दहला देने वाली स्वीपर की इस हरकत से छात्राएं इतनी सहमी थीं कि कुछ बोल नहीं सकीं। लेकिन मौका मिला तो उन्होंने पर्ची लिखकर स्वीपर की गंदी करतूत का पर्दाफाश किया। इससे साफ है कि डर और संकोच के कारण ये छात्राएं उसकी हरकत का विरोध तक नहीं कर पा रही थीं।