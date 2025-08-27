नहाते समय बाथरूम में झांकते हैं स्वीपर अंकल… डरी-सहमी छात्राओं ने पर्ची लिखकर खोली पोल

Katiaghat Hostel Bathroom Scandal: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कटियाघाट इलाके से शर्मनासार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रह रही छात्राओं ने गंभीर शिकायत की है कि हॉस्टल का स्वीपर अंकल नहाते समय उन्हें झांकता है। दिल दहला देने वाली स्वीपर की इस हरकत से छात्राएं इतनी सहमी थीं कि कुछ बोल नहीं सकीं। लेकिन मौका मिला तो उन्होंने पर्ची लिखकर स्वीपर की गंदी करतूत का पर्दाफाश किया। इससे साफ है कि डर और संकोच के कारण ये छात्राएं उसकी हरकत का विरोध तक नहीं कर पा रही थीं।
जानकारी के मुताबिक हॉस्टल की कई छात्राओं ने मिलकर छोटे-छोटे कागजों पर अपनी शिकायत लिखकर रख ली। फिर इन पर्चियों को अधीक्षिका और अधिकारियों तक पहुंचा दिया। इन पर्चियों में साफ तौर पर लिखा गया था कि जब वे नहाती हैं, तब स्वीपर अंकल उनके बाथरूम में झांककर उन्हें देखते हैं। पर्चियां पढ़ते ही अधीक्षिका और अधिकारी सन्न रह गए।
ग्वालियर के अनुसूचित जनजाति हॉस्टल की छात्राओं की इस शिकायत को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। आयोग ने जिला कलेक्टर को इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है।
हॉस्टल की छात्राओं का आरोप केवल स्वीपर तक सीमित नहीं था। उनका कहना है कि हॉस्टल की अधीक्षिका भी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती। ऐसे में छात्राएं इस हॉस्टल में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
दिमाग को सन्न करने वाली यह घटना हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाती है। बता दें कि कुछ महीने पहले भी इसी छात्रावास में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं। इसके बावजूद सुधार नहीं किया गया और अब छात्राओं की अस्मिता से जुड़े इस गंभीर मामले ने पूरे प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है।