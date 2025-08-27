अब बांह में कराएं गर्भनिरोधक इम्प्लांट, 3-5 साल तक नहीं रहेगी प्रेग्नेंसी की टेंशन

Implantable Contraceptive: स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश में दो नए गर्भनिरोधक या कंट्रासेप्टिव सिंगल रॉड इम्प्लांट और सबक्यूटेनियस अंतरा लॉन्च किए हैं। ये दोनों महिलाओं के लिए हैं। इनमें से सिंगल रॉड इम्प्लांट 3-5 साल तक महिलाओं को गर्भधारण से सुरक्षा देगा। दूसरा तीन माह सुरक्षा देगा। दोनों कंट्रासेप्टिव इंदौर और रतलाम जिलों में शुरू किए जा रहे हैं। इनके परिणाम देखने के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।