इंदौर

अब बांह में कराएं गर्भनिरोधक इम्प्लांट, 3-5 साल तक नहीं रहेगी प्रेग्नेंसी की टेंशन

Implantable Contraceptive: मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर में लॉन्च हुए प्रेग्नेंसी से सुरक्षा के दो नए विकल्प, गर्भनिरोधक या कंट्रासेप्टिव सिंगल रॉड इम्प्लांट और सबक्यूटेनियस अंतरा, एक तीन साल तो दूसरा 5 साल तक आपको रखेगा प्रेग्नेंसी से दूर...

इंदौर

Sanjana Kumar

Aug 27, 2025

Implantable contraceptive pregnancy prevention for 3 to 5 years (photo: social media)
Implantable contraceptive pregnancy prevention for 3 to 5 years (photo: social media)

Implantable Contraceptive: स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश में दो नए गर्भनिरोधक या कंट्रासेप्टिव सिंगल रॉड इम्प्लांट और सबक्यूटेनियस अंतरा लॉन्च किए हैं। ये दोनों महिलाओं के लिए हैं। इनमें से सिंगल रॉड इम्प्लांट 3-5 साल तक महिलाओं को गर्भधारण से सुरक्षा देगा। दूसरा तीन माह सुरक्षा देगा। दोनों कंट्रासेप्टिव इंदौर और रतलाम जिलों में शुरू किए जा रहे हैं। इनके परिणाम देखने के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

सरकारी अस्पतालों में फ्री में लगाए जाएंगे

बाजार में इम्प्लांट की कीमत 8 हजार रुपए है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में यह नि:शुल्क लगाए जाएंगे। एनएचएम एमडी सलोनी सिडाना की मानें तो, दो जिलों में इसे लगाना शुरू किया है। अंतरा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। इसे त्वचा के नीचे लगाते हैं। एक बार लगाने पर यह 3 महीने तक कारगर रहेगा। फेल होने की दर 0.3 फीसदी ही है।

अब जल्द मिलेगा न्याय, हर कोर्ट में बंपर भर्ती की तैयारी, जांच अधिकारियों को मिलेंगे लैपटॉप
भोपाल
Bumper Bharti in MP Courts

बांह के अंदर होता है इम्प्लांट

गर्भ निरोधक इम्प्लांट छोटा प्लास्टिक उपकरण है। यह बांह के अंदर त्वचा के नीचे लगाते हैं। बाहर से नहीं दिखता। यह प्रोजेस्टोजन हार्मोन छोड़ता है, जो अंडाशय को हर माह अंडे छोड़ने से रोकता है, स्पर्म को अंडे तक पहुंचने से भी रोकता है, जिससे कम से कम तीन साल तक गर्भावस्था से बचाव होता है। इसे कभी भी हटवाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

विदेशी कॉलर आईडी पहनेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगली हाथी, होंगे आजाद
जबलपुर
Wild Elephant in Kanha Tiger Reserve

mp news

27 Aug 2025 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अब बांह में कराएं गर्भनिरोधक इम्प्लांट, 3-5 साल तक नहीं रहेगी प्रेग्नेंसी की टेंशन

