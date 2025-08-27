अब बांह में कराएं गर्भनिरोधक इम्प्लांट, 3-5 साल तक नहीं रहेगी प्रेग्नेंसी की टेंशन

Implantable Contraceptive: स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश में दो नए गर्भनिरोधक या कंट्रासेप्टिव सिंगल रॉड इम्प्लांट और सबक्यूटेनियस अंतरा लॉन्च किए हैं। ये दोनों महिलाओं के लिए हैं। इनमें से सिंगल रॉड इम्प्लांट 3-5 साल तक महिलाओं को गर्भधारण से सुरक्षा देगा। दूसरा तीन माह सुरक्षा देगा। दोनों कंट्रासेप्टिव इंदौर और रतलाम जिलों में शुरू किए जा रहे हैं। इनके परिणाम देखने के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
बाजार में इम्प्लांट की कीमत 8 हजार रुपए है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में यह नि:शुल्क लगाए जाएंगे। एनएचएम एमडी सलोनी सिडाना की मानें तो, दो जिलों में इसे लगाना शुरू किया है। अंतरा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। इसे त्वचा के नीचे लगाते हैं। एक बार लगाने पर यह 3 महीने तक कारगर रहेगा। फेल होने की दर 0.3 फीसदी ही है।
गर्भ निरोधक इम्प्लांट छोटा प्लास्टिक उपकरण है। यह बांह के अंदर त्वचा के नीचे लगाते हैं। बाहर से नहीं दिखता। यह प्रोजेस्टोजन हार्मोन छोड़ता है, जो अंडाशय को हर माह अंडे छोड़ने से रोकता है, स्पर्म को अंडे तक पहुंचने से भी रोकता है, जिससे कम से कम तीन साल तक गर्भावस्था से बचाव होता है। इसे कभी भी हटवाया जा सकता है।