बागियों के आस्था के केंद्र रहे माता मंदिर… 100 साल तक देवी मंदिरों पर बागी चढ़ाते थे घंटे, अब भी गूंज रहे

ग्वालियर. चंबल के बीहड़ किनारे बसे गांव, और उन गांवों में स्थित देवी मंदिर… ये सभी 100 साल से बागियों के आस्था का केंद्र रहे हैं । नवरात्र में इन मंदिरों में बागी मन्नतें मांगते थे और पूरी होने पर घंटा चढ़ाते थे। पहले पुलिस भी इन दिनों निगरानी करती थी, चंबल का ये इतिहास अब बदल गया है, हालात बदल गए हैं। बीहड़ बागी मुक्त हो गए हैं, मंदिरों में भी अब उनकी तरफ से घंटे नहीं चढ़ते, लेकिन उस समय के चढ़ाए गए घंटों की गूंज आज भी ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों व उस के बागियों के दिलों में गूंजती है। खास बात है इनकी चर्चा बीहड़ों तक सीमित नहीं बल्कि एमपी, यूपी और राजस्थान के कई मंदिरों तक होती थी और है।